Secretario de Defensa de EEUU visitará esta semana el país en medio de tensión con Venezuela

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció ayer la visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, a la isla.

Se trataría de la primera visita oficial de un secretario de Defensa de Estados Unidos en funciones a República Dominicana.

Abinader realizó esta declaración durante su acostumbrado encuentro con la prensa, “LA Semanal”. Al responder una pregunta sobre la lucha del narcotráfico, el mandatario indicó que la visita de Hegseth se hará a fin de continuar la coordinación de la lucha antidrogas en la región.

"En esta semana, para continuar la coordinación de esta lucha (contra el narcotráfico) entre los dos países, va a visitar Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos", dijo el jefe del Estado.

La visita de este funcionario extranjero a suelo dominicano se produciría en medio de la creciente presencia militar estadounidense en zonas aledañas a las costas de Venezuela.

Este despliegue militar ha sido acompañado con el ataque de varias embarcaciones, que han resultado en la muerte de decenas de personas. El Gobierno de los Estados Unidos ha justificado estas muertes y ataques afirmando que se trataban de lanchas que zarpaban con la misión de traficar fentanilo a su país.

OPERACIÓN LANZA DEL SUR

Hegseth fue el encargado en anunciar la operación militar “Southern Spear” (Lanza del Sur, en español), que busca reforzar la lucha contra el narcotráfico proveniente de Latinoamérica.

De acuerdo a las declaraciones del secretario de Defensa de los Estados Unidos, “Lanza del Sur” consiste en operativos militares en Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

El anuncio de Lanza del Sur también sirvió como explicación de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que Washington mantiene en esa zona desde mediados del pasado mes de agosto.

LANZA DEL SUR Y RD

Recientemente la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció la confiscación de 806 paquetes de cocaína en las costas de la provincia de Pedernales, República Dominicana.

Según información oficial, la embarcación se dirigía a costas dominicanas, con un “importante” alijo de sustancias narcóticas.

Los equipos operativos y de reacción interceptaron a varias millas náuticas al sur de Isla Beata a varios individuos a bordo de una lancha (Tipo Go Fast) con 24 pacas, conteniendo en su interior los paquetes de la droga.

Se trató de un operativo en el que participaron efectivos de la DNCD, Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), y se realizó en cooperación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South) y la DEA, como parte de Lanza del Sur.