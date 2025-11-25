Secretario de Defensa de EEUU llega el miércoles a República Dominicana; se reunirá con Abinader

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará este miércoles República Dominicana en medio del despliegue militar de Washington en el Caribe como parte de su lucha contra el narcotráfico.

Se trata de la primera visita oficial de un secretario de Defensa estadounidense en funciones al país caribeño.

Hegseth aterrizaría a las 11:00 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), según informó la embajada de EEUU en Santo Domingo en un comunicado.

El funcionario se reunirá con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, donde ambos ofrecerán una declaración conjunta sobre el esfuerzo de Washington y Santo Domingo en su combate contra el tráfico internacional de drogas, entre otros temas.

Más tarde, también tiene previsto un encuentro con el ministro de Defensa dominicano, Carlos Antonio Fernández Onofre.

Hegseth llegará al país para “continuar la coordinación” del combate al narcotráfico, según explicó el pasado lunes Abinader.

“Seguimos trabajando con los Estados Unidos, porque esta es una lucha (contra el narcotráfico) fuerte y más en algunos países, principalmente de Sudamérica, que han aumentado la cantidad de producción de narcotráfico, especialmente de cocaína”, dijo.

La visita de Hegseth se produce en momentos tensos entre Venezuela y Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha desplegado buques de guerra y aviones de caza para operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, donde ya ha destruido lanchas y matado decenas de personas.

Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como grupo terrorista al que atribuye vínculos con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con la cúpula militar.

Venezuela calificó la designación como una “ridícula patraña”.