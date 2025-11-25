Indotel respalda propuesta del OPM de dominicanizar la frontera

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) respaldó ayer la propuesta del Observatorio de Políticas Migratorias de profundizar la “dominicanización” de la frontera, además de destacar la importancia que representa para el país el despliegue de infraestructura de fibra óptica en toda la franja fronteriza.

“La frontera no puede ser una zona desconectada porque ningún dominicano debe ser de segunda categoría ni puede permanecer fuera de los progresos de los que gozan otras áreas del país”, indica el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, en una carta dirigida al presidente del OPM, Miguel Franjul.

El pasado jueves, el OPM emitió el segundo boletín que verifica el cumplimiento de las quince medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para detener la migración irregular de indocumentados y garantizar la soberanía del territorio nacional.

En sus observaciones, el OPM destacó la necesidad que registra para el país de reforzar “con urgencia” la seguridad en las rutas utilizadas por los migrantes, estableciendo más agentes y tecnologías especializadas en la frontera con Haití.

Asimismo, mostró preocupación porque persisten casos de complicidad por parte de los miembros de la Dirección General de Migración (DGM) y las brigadas de los cuerpos militares apostadas en las provincias cercanas a la línea divisoria de República Dominicana ante Haití.

En la misiva enviada, Gómez Mazara valoró de manera positiva los hallazgos detectados por el equipo de trabajo del OPM, dirigido por el periodista Franjul, también director del Listín Diario.

El funcionario aseguró que Indotel está trabajando en la ampliación de redes troncales, así como ofreciendo acompañamiento a las autoridades locales de las provincias fronterizas para alinear los proyectos de conectividad a los objetivos de control y desarrollo.

“La conectividad, además, facilita la gestión migratoria, ordena el comercio y mejora la trazabilidad institucional de cada acción del Estado”, manifestó Gómez Mazara al presidente del OPM.

Además, apoyó la visión de profundizar la dominicanización de la frontera que manifiesta el OPM, razón por la cual aseguró que el Indotel está contribuyendo en el fortalecimiento de las frecuencias radiales y la difusión de contenidos culturales.

“La presencia de la bandera que nos representa, así como de la música que nos une, refuerza la identidad nacional y construye gobernabilidad”, indica la comunicación.

Sistema de cobros digital

Gómez Mazara anunció que el Indotel, junto al Ministerio de Hacienda y Economía, modernizará el sistema de cobros del mercado binacional de la provincia Dajabón, convirtiendo el método de pago realizado por los comerciantes en digital.

“Esta iniciativa reemplaza el cobro manual por mecanismos digitales, un cambio significativo para ordenar el comercio fronterizo con mayor trazabilidad y mejoras en las recaudaciones para la Alcaldía”, expresó.

Esta medida, según dijo, permitirá escalar el desarrollo económico local, “dado que la inclusión financiera abrirá paso a servicios crediticios”.

Reconocimiento al informe

Al destacar el rigor aplicado por el OPM al elaborar el segundo informe, el Indotel reiteró su compromiso de seguir colaborando para convertir la frontera en un espacio seguro, conectado y plenamente integrado a la vida institucional del país.

“Cuenten con que Indotel, desde nuestro ámbito sectorial, continuaremos aportando soluciones verificables y alineadas con el interés público”, precisó Mazara.

Más recomendaciones

Aunque validó el cumplimiento de algunas medidas trazadas el pasado 6 de abril por el presidente Luis Abinader, el OPM identificó algunas falencias que, de ser atendidas, podrían eficientizar aún más el control militar del territorio dominicano.

Recomendaron al Concejo de Regidores de la Alcaldía de Dajabón aprobar con carácter de urgencia una iniciativa que regule el mercado fronterizo, para establecer mayores niveles de orden migratorio y cumplimiento de las medidas dispuestas.

También reiteró la sugerencia manifestada al Gobierno de aumentar la partida presupuestaria de las instituciones que deben ejecutar las medidas de seguridad nacional y control migratorio, así como otras puntualizaciones.