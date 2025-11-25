Abinader pone en marcha plan para servicios de agua y alcantarillado del Gran Santo Domingo

El presidente Luis Abinader puso en marcha ayer el “Plan de Zona”, una nueva estructura operativa de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), diseñada para garantizar soluciones más cercanas, mejorar la calidad del servicio y ofrecer respuestas más ágiles a la población del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

La iniciativa contempla una inversión inicial superior a 700 millones de pesos y la incorporación de 141 nuevos equipos.

Durante el acto de lanzamiento, el jefe de Estado afirmó que el “Plan de Zona” representa un paso decisivo para mejorar la eficiencia y la rapidez en la atención de los servicios de agua potable.

Señaló que esta estructura permitirá dividir el territorio en sectores específicos, con equipos responsables por zona, de manera que los ciudadanos puedan identificar a quién contactar y recibir respuestas inmediatas ante cualquier incidencia en el servicio. “Lo que buscamos es que la gente sea atendida de la forma más eficiente posible”, enfatizó.

El presidente Abinader destacó que el Plan de Zona llega en un momento en que la producción de agua en el Gran Santo Domingo ha aumentado un 25 %, una mejora clave para cubrir la demanda creciente de la provincia y el Distrito Nacional.

Además, indicó que este modelo operativo estará acompañado por obras estratégicas que ampliarán la capacidad de abastecimiento, como la segunda etapa del acueducto de Barrera de Salinidad y diversas intervenciones en los acueductos que abastecen Santo Domingo Oeste y Este, así como al Distrito Nacional, garantizando un servicio más estable en la zona metropolitana.

El gobernante recordó que durante los últimos 16 años no se construyeron nuevos acueductos en la región y aseguró que su administración está revirtiendo ese rezago.

En ese sentido, anunció que se mantiene en proceso de estudios, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y equipos técnicos, el proyecto del acueducto de Hatillo, cuya construcción podría completarse en dos o tres años, cubriendo de manera amplia las necesidades de agua del Gran Santo Domingo.

Transformación histórica de la Caasd

De su lado, el director de la Caasd, Felipe Suberví, destacó que el “Plan de Zona” marca un antes y un después en la historia de la institución.

Asimismo, señaló que la iniciativa no se limita a la entrega de equipos, sino que implica una transformación profunda en la forma de atender a la ciudadanía.

Suberví explicó que la institución se divide en 20 microzonas, cada una con un ingeniero encargado y brigadas totalmente equipadas para responder rápidamente a cualquier avería o situación operativa. Además, cuentan con almacenes abastecidos con transformadores, tuberías, válvulas y bombas para realizar sustituciones inmediatas, reduciendo significativamente los tiempos de reparación.

El funcionario recordó que esta es la segunda etapa de un proceso de transformación iniciado al inicio de la actual gestión, que incluyó la modernización administrativa, la implementación de nuevos sistemas tecnológicos y la puesta en funcionamiento del centro de monitoreo. Con esta fase operativa, se avanza hacia la descentralización total de los servicios.

Asimismo, Suberví anunció que ya está licitado el proceso para que, a mediados del próximo año, la institución cuente con el 100 % de los acueductos rehabilitados, siguiendo el modelo aplicado en Barrera de Salinidad.

El “Plan de Zona” incluye la integración de 141 nuevos equipos, entre ellos retroexcavadoras, camiones hidrosuccionadores, grúas de 18 toneladas, camiones volteo, compresores y camiones de brigadas, lo que triplica la capacidad operativa de la institución. “Nuestro objetivo es atender cualquier incidencia de agua potable o residual de manera eficiente y en tiempo récord”, afirmó Suberví.

Para garantizar la efectividad del plan, las unidades están conectadas al Centro de Monitoreo de la Caasd, donde cada intervención será registrada y georreferenciada, asegurando transparencia, control y eficiencia en tiempo real.