Joel Santos plantea actualizar ley minera para adaptarla a los tiempos actuales

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó este lunes que República Dominicana necesita actualizar su ley minera —vigente desde 1971— para adaptarla a las exigencias de la minería moderna.

"Estamos promoviendo que haya una revisión de lo que es la ley minera (...) y que entendemos que debemos adaptarla a la minería moderna", aseguró.

Santos explicó que el sector minero ha demostrado ser "contracíclico", al servir como un soporte económico en tiempos de incertidumbre internacional.

"Este sector, al tener componentes cuyos precios aumentan en momentos de incertidumbre, sirve como una especie de balance en la economía y ha estado jugando ese rol", dijo.

Señaló que este año el gobierno recibirá más de 500 millones de dólares en impuestos provenientes de la minería, muy por encima de los 190 millones inicialmente contemplados en el presupuesto g

Esto, indicó, se debe al aumento en los precios internacionales de los minerales.

Apuntó que la actividad minera ha crecido por encima del 20% en los últimos meses, impulsada por esos altos precios y por el afán del gobierno en ampliar la producción en los próximos años.

"La idea es que siempre haya un esfuerzo público-privado donde se siga no solamente mejorando las perspectivas del sector, sino también que lo pueda hacer desde el punto de vista institucional", dijo.

Santos subrayó que la minería representa cerca del 2% del producto interno bruto (PIB).

Santos ofreció estas declaraciones antes de participar en un encuentro con ejecutivos de la Cámara Minera Petrolera (Camipre) del país en un hotel del Distrito Nacional.

El director ejecutivo de CAMIPE, Martín Valerio, también abogó por un nuevo marco regulatorio.

Explicó que el sistema minero dominicano se apoya en cinco pilares: el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental; un régimen fiscal razonable; eficiencia administrativa; seguridad jurídica para atraer inversiones; y el bien común como objetivo final.

Valerio insistió en la necesidad de contar con "reglas claras" y un instrumento legal que permita rendir cuentas sobre el 5% que la industria aporta al desarrollo de las comunidades donde opera.

"No nos conformamos con desarrollar una actividad económica; nos interesa desarrollar una cultura del buen vecino”, afirmó.

En lo que va de 2025, el 51.9% de todas las exportaciones del país provienen del sector minero.

"Sólo en el primer semestre aportamos más de 25 mil millones de pesos al fisco", subrayó Valerio, y agregó que la reinversión del sector ha alcanzado 400 millones de dólares.