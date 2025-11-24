Informe final del apagón masivo será entregado "esta semana", asegura Joel Santos

El informe final sobre el apagón masivo del pasado martes 11 será entregado esta semana, informó este lunes el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, sin precisar una fecha exacta.

"Ya conocimos detalles que van a estar incluidos en el informe. Se está trabajando en lo que es el informe final y esta semana le estaremos entregando", dijo Santos.

El funcionario explicó que no se trata solo de determinar el origen del apagón, sino de revisar "todos los pasos, todos los procesos, todos los agentes involucrados" para hacer un análisis profundo.

Añadió que el informe, además, debe proponer "medidas para reducir al mínimo la posibilidad de que se vuelva a repetir", lo que —afirmó— es la parte más importante.

El ministro admitió que la elaboración toma tiempo: "Es un tema técnico, requiere una revisión exhaustiva".

Indicó, sin embargo, el equipo ya está trabajando intensamente, y esperan entregarlo en estos días.

Santos habló con periodistas antes de participar en un encuentro con la Cámara Minera Petrolera, en un hotel del Distrito Nacional.

Sus declaraciones se producen 11 días después de que informara que la investigación se anunciaría en 15 días, es decir, el próximo viernes 28.

El apagón ocurrió el 11 de noviembre, alrededor de la 1:23 de la tarde por una avería que comenzó en la subestación San Pedro I, en San Pedro de Macorís, al este de República Dominicana.

La interrupción del servicio colapsó el tráfico y aglomeró a la gente en las calles. Los servicios del Metro y el Teleférico dejaron de funcionar por unas horas, lo que generó caos entre los transeúntes, mientras gran parte del país quedaba a oscuras.