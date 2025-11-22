Reconocen al Adulto Mayor del Año y al Protector de la Persona Envejeciente

El presidente Luis Abinader y el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Demetrio Vicente Ureña, encabezaron la ceremonia de entrega del Premio Anual al Adulto Mayor y al Protector de la Persona Envejeciente, galardón instituido en la Ley 352-98 para reconocer a quienes se han destacado por sus aportes y dedicación a favor de la población de la tercera edad.

El acto se celebró en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, con la presencia de autoridades gubernamentales, representantes de instituciones sociales, líderes comunitarios y adultos mayores de todo el país.

En esta edición, el galardón Protector de la Persona Envejeciente fue otorgado al Hogar de Ancianos Desvalidos La Santísima Trinidad, representado por su directora, Sor Agripina Acosta, quien recibió el premio de manos del presidente Abinader.

La religiosa agradeció el respaldo del Gobierno y del Conape, destacando las acciones que han ejecutado para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, a través de la asistencia social permanente.

Mientras que en la categoría Adulto Mayor del Año fue reconocida la maestra Josefina Miniño por sus valiosos aportes a la educación y la cultura, así como por su ejemplo de vida, trabajo y compromiso social, demostrando que la edad nunca es un límite para servir con amor y propósito.

Vicente Ureña dijo en la ceremonia que el 1 de octubre es “una fecha que nos invita no solo a recordar, sino también a honrar y reconocer a quienes, con su entrega, esfuerzo y sabiduría, han forjado las bases de nuestra sociedad”.

Destacó que las personas envejecientes son semilla y raíz de la historia. “Han sido maestros, guías, protectores y trabajadores incansables. Hoy más que nunca debemos reconocer que no son solo memoria, sino también presente activo, ciudadanos con sueños, aspiraciones y derechos que debemos garantizar en cada política pública”, expresó el director de Conape.

El funcionario explicó que con la categoría del premio “Protector de la Persona Envejeciente”, reconocen a instituciones o personalidades cuyo compromiso y entrega se reflejan en el cuidado y acompañamiento a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

También, con “Adulto Mayor del Año”, distinguen a hombres y mujeres cuya vida es ejemplo de valores, servicio, superación y liderazgo, demostrando que la grandeza no tiene edad.

El director de Conape resaltó que, aunque este reconocimiento está consagrado en la Ley 352-98, fue a partir del año 2020, con la gestión del presidente Abinader, cuando comenzó a entregarse de manera formal, evidenciando el compromiso del actual Gobierno con el bienestar de los sectores más vulnerables.

El acto se realizó en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad y el Día Nacional del Envejeciente, conmemorados este año bajo el lema: “Las personas de edad impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos”.

“Por eso, señor presidente, este acto tiene un significado especial: representa la gratitud de toda una nación hacia quienes lo dieron todo por el país y sus descendientes”, expresó Vicente Ureña.

Asimismo, reafirmó que el Conape mantiene su compromiso diario con la dignidad, protección y bienestar de los adultos mayores, celebrando su experiencia, sabiduría y fuerza. “Estamos convencidos de que una sociedad que protege y respeta a sus envejecientes, asegura un presente más justo y un futuro más humano”, añadió.

En la ceremonia también estuvieron presentes la primera dama Raquel Arbaje; el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, además de representantes de organizaciones no gubernamentales, instituciones vinculadas al cuidado de adultos mayores y personalidades de la vida nacional.