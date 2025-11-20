Abinader llegó a California, donde participará en reunión anual de semiconductores

Luis Abinader, presidente de República Dominicana, arribó a la ciudad de San José, California, para iniciar una visita de dos días donde participará en la reunión anual de Semiconductores.

Además, el primer mandatario de la nación desarrollará una agenda que incluye encuentros con los principales CEOs de empresas líderes de la industria global, así como reuniones bilaterales orientadas a seguir posicionando a la República Dominicana como un socio confiable para compañías que buscan diversificar sus cadenas de producción.

Durante su llegada, el mandatario fue recibido por la embajadora dominicana en los Estados Unidos, María Isabel Castillo y el empresario Samuel Conde.

En su estadía en San José se espera que Abinader y su delegación desarrollen una serie de reuniones enfocadas en fortalecer la presencia del país caribeño dentro de la cadena global de semiconductores.

Estos espacios de trabajo buscan abrir nuevas oportunidades de cooperación, impulsar proyectos de innovación y afianzar la capacidad de la nación para atraer inversiones orientadas a la diversificación y relocalización de manufactura avanzada.

Finalizadas las reuniones bilaterales, el presidente Abinader asistirá a la Cena Anual de la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA).

Asimismo, en horas de la mañana del 21 de noviembre, el jefe de Gobierno sostendrá una reunión de análisis junto al equipo de MySilicon.