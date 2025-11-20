Abinader inicia agenda en California con reunión bilateral junto al CEO de Mysilicon Compass

El presidente Luis Abinader abrió este jueves su agenda oficial en San José con una reunión bilateral clave, reafirmando el compromiso de la República Dominicana de posicionarse como un aliado estratégico dentro de la industria global de semiconductores.

El mandatario sostuvo un encuentro preparatorio con el CEO de la firma de Mysilicon Compass Ian Steff, con quien pasó revista a iniciativas relacionadas con el desarrollo de la industria de semiconductores.

La reunión se llevó a cabo en la sala Santa Cruz del Hotel The Westin San José.

Acompañaron al presidente Abinader el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó; la embajadora dominicana en los Estados Unidos, María Isabel Castillo; y los empresarios y ejecutivos Samuel Conde, René Grullón, María Waleska Álvarez, Felipe Herrera Cabral y Marino Auffant, quienes forman parte de esta misión estratégica orientada a abrir nuevas oportunidades para la República Dominicana.