Opret afirma servicio de Línea 1 del Metro, entre estaciones Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, fue restablecido

La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) anunció el restablecimiento del servicio de un tramo de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.

De acuerdo a un comunicado, el servicio se reguló a las 7:20 de la noche, en el tramo comprendido entre las estaciones Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, ubicado en Villa Mella.

En ese documento también se indicó que los problemas iniciaron alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando una avería provocó la suspensión temporal del servicio en dicho tramo.

Igualmente, la Opret aseguró que durante este proceso las estaciones de la Línea 2 no resultaron afectadas y se mantuvieron operando.

"Agradecemos la comprensión de nuestros usuarios y reiteramos que la situación no representó peligro para los pasajeros", leía parte del referido comunicado.