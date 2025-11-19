avería del metro
Opret afirma servicio de Línea 1 del Metro, entre estaciones Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, fue restablecido
En ese documento también se indicó que los problemas iniciaron alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando una avería provocó la suspensión temporal del servicio en dicho tramo.
La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) anunció el restablecimiento del servicio de un tramo de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.
De acuerdo a un comunicado, el servicio se reguló a las 7:20 de la noche, en el tramo comprendido entre las estaciones Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, ubicado en Villa Mella.
En ese documento también se indicó que los problemas iniciaron alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando una avería provocó la suspensión temporal del servicio en dicho tramo.
Igualmente, la Opret aseguró que durante este proceso las estaciones de la Línea 2 no resultaron afectadas y se mantuvieron operando.
"Agradecemos la comprensión de nuestros usuarios y reiteramos que la situación no representó peligro para los pasajeros", leía parte del referido comunicado.