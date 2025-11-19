Embajadora de EEUU y otros seis diplomáticos entregan cartas credenciales a Abinader

La nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, y otros seis diplomáticos presentaron este miércoles sus cartas credenciales ante el presidente Luis Abinader.

"Encantada", le dijo Campos a Abinader en español mientras presentaba sus cartas credenciales, según constató Listín Diario. "Muchas gracias", respondió Abinader entre risas.

La conversación entre Campos y el jefe del Estado se extendió por unos diez minutos, aunque no trascendió qué temas abordaron.

Pese a la presencia de los medios, estos intercambios suelen mantenerse en un plano reservado, ya que no se colocan micrófonos cerca y el diálogo ocurre en voz baja.

La encargada de negocios de la embajada estadounidense en el país, Patricia Aguilera, y otros funcionarios acompañaron a Campos en su visita oficial al Palacio Nacional.

Campos fue nominada al cargo en diciembre de 2024 por el presidente Donald Trump, y su llegada a Santo Domingo se produjo luego de un prolongado proceso en el Senado estadounidense.

La presentación de las cartas credenciales de Campos a Abinader pone fin a un largo período sin representación diplomática titular en Santo Domingo: el puesto permanecía vacante desde la salida de Robin Bernstein en 2021.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Los otros seis nuevos embajadores son: Raúl Fuentes Milani, de la Unión Europea, Enrique Antonio Valdés Aguiar, de la Soberana y Militar Orden de Malta; Kishan Dan Dewal, de la India; John Petter Opdhal, del Reino de Noruega; Zdenek Kubánek, de la República Checa; y Vitaly Barchuk, de Bielorrusia.

"La llegada de estos nuevos embajadores representa un paso significativo para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la proyección internacional de República Dominicana", subrayó Presidencia en un comunicado.

Abinader estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Alvarez.

Todas las cámaras de los medios, sin embargo, se enfocaron en la nueva embajadora estadounidense.

Y es que la llegada de Campos marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Washington y Santo Domingo, que históricamente han mantenido estrechos vínculos en áreas comerciales, migratorias y de seguridad.