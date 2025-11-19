Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Leah Francis Campos

Embajadora de EEUU y otros seis diplomáticos entregan cartas credenciales a Abinader

Campos fue nominada al cargo en diciembre de 2024 por el presidente Donald Trump, y su llegada a Santo Domingo se produjo luego de un prolongado proceso en el Senado estadounidense.

El presidente Luis Abinader recibió a la embajadora de Estados Unidos en Santo Domingo, Leah Campos, en el Palacio Nacional.Presidencia

Avatar del Sauro Scalella
Sauro ScalellaSanto Domingo, RD 

La nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, y otros seis diplomáticos presentaron este miércoles sus cartas credenciales ante el presidente Luis Abinader.

"Encantada", le dijo Campos a Abinader en español mientras presentaba sus cartas credenciales, según constató Listín Diario. "Muchas gracias", respondió Abinader entre risas.

La conversación entre Campos y el jefe del Estado se extendió por unos diez minutos, aunque no trascendió qué temas abordaron.

Pese a la presencia de los medios, estos intercambios suelen mantenerse en un plano reservado, ya que no se colocan micrófonos cerca y el diálogo ocurre en voz baja.

La encargada de negocios de la embajada estadounidense en el país, Patricia Aguilera, y otros funcionarios acompañaron a Campos en su visita oficial al Palacio Nacional.

Campos fue nominada al cargo en diciembre de 2024 por el presidente Donald Trump, y su llegada a Santo Domingo se produjo luego de un prolongado proceso en el Senado estadounidense.

La presentación de las cartas credenciales de Campos a Abinader pone fin a un largo período sin representación diplomática titular en Santo Domingo: el puesto permanecía vacante desde la salida de Robin Bernstein en 2021.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Los otros seis nuevos embajadores son: Raúl Fuentes Milani, de la Unión Europea, Enrique Antonio Valdés Aguiar, de la Soberana y Militar Orden de Malta; Kishan Dan Dewal, de la India; John Petter Opdhal, del Reino de Noruega; Zdenek Kubánek, de la República Checa; y Vitaly Barchuk, de Bielorrusia.

"La llegada de estos nuevos embajadores representa un paso significativo para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la proyección internacional de República Dominicana", subrayó Presidencia en un comunicado.

Abinader estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Alvarez.

Todas las cámaras de los medios, sin embargo, se enfocaron en la nueva embajadora estadounidense.

Y es que la llegada de Campos marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Washington y Santo Domingo, que históricamente han mantenido estrechos vínculos en áreas comerciales, migratorias y de seguridad.

