Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Gobierno

Abinader recibirá este miércoles las cartas credenciales de la embajadora Leah Campos

La actividad se desarrollará en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde el mandatario dará la bienvenida a los nuevos jefes de misión.

Según el informe Global Findex 2025 del Banco Mundial, la proporción de adultos con cuentas en instituciones financieras o móviles aumentó de 51% en 2021 a 65% en 2024, reflejando los avances en inclusión financiera.

El presidente, Luis Abinader.Fuente Externa

santo domingo, rd 

El presidente Luis Abinader recibirá este miércoles la presentación de cartas credenciales de Leah Campos, designada como embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, y otros seis diplomáticos.

Este acto constituye el paso formal mediante el cual los diplomáticos son reconocidos por el país y quedan habilitados para iniciar plenamente sus funciones.

Ademas de Francis Campos, presentarán sus cartas credenciales al mandatario: Raúl Fuentes Milani, de la Delegación de la Unión Europea; Enrique Antonio Valdez Aguiar, de la Soberana y Militar Orden de Malta; Kishan Dan Dewal, de la República de la India; John Petter Opdahl, del Reino de Noruega; Zdeněk Kubánek, de la República Checa, y Vitali P. Barchuk, de la República de Belarús.

La actividad, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ceremonial de Estado, se desarrollará en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde el mandatario dará la bienvenida a los nuevos jefes de misión.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados