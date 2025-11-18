Abinader recibirá este miércoles las cartas credenciales de la embajadora Leah Campos

El presidente Luis Abinader recibirá este miércoles la presentación de cartas credenciales de Leah Campos, designada como embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, y otros seis diplomáticos.

Este acto constituye el paso formal mediante el cual los diplomáticos son reconocidos por el país y quedan habilitados para iniciar plenamente sus funciones.

Ademas de Francis Campos, presentarán sus cartas credenciales al mandatario: Raúl Fuentes Milani, de la Delegación de la Unión Europea; Enrique Antonio Valdez Aguiar, de la Soberana y Militar Orden de Malta; Kishan Dan Dewal, de la República de la India; John Petter Opdahl, del Reino de Noruega; Zdeněk Kubánek, de la República Checa, y Vitali P. Barchuk, de la República de Belarús.

La actividad, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ceremonial de Estado, se desarrollará en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde el mandatario dará la bienvenida a los nuevos jefes de misión.