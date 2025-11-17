Abinader firma la extradición de dominicano acusado de varios delitos en Estados Unidos

El presidente Luis Abinader ordenó este lunes la extradición de Felipe Parra Almonte, un ciudadano dominicano requerido por las autoridades de Estados Unidos para responder ante la justicia por varios cargos criminales.

De acuerdo con la documentación oficial remitida por la Procuraduría General de la República al Poder Ejecutivo, la solicitud de extradición fue presentada por la Embajada de los Estados Unidos en el país mediante una Nota Diplomática.

La petición responde a acusaciones formuladas ante la Corte Superior de Massachusetts, Condado de Middlesex, por hechos presuntamente cometidos en junio de 2022.

Los cargos contra Parra Almonte incluyen asalto armado con intención de asesinato, en violación de las leyes generales de Massachusetts, además de asalto y agresión con un arma peligrosa, causando lesiones corporales graves, conforme detalla documento judicial.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dominicana declaró procedente la solicitud de extradición tras una audiencia celebrada el 28 de octubre de 2025, decisión que posteriormente fue remitida al Poder Ejecutivo junto con la acusación formal del tribunal estadounidense y la nota diplomática correspondiente.

En el decreto presidencial se establece que la entrega del requerido se realizará bajo la condición de que no le sea aplicada la pena de muerte, en caso de que fuese hallado culpable, conforme a lo estipulado en el Tratado de Extradición firmado entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

Asimismo, el Poder Ejecutivo instruyó que el decreto sea enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Migración para su conocimiento y ejecución.