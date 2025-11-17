Abinader asegura que RD está "al tanto de cualquier operación" en Haití

El presidente Luis Abinader informó que las autoridades están "al tanto de cualquier operación que pueda comprometer la seguridad del país" cerca de la línea fronteriza, ante el reciente llamado a enfrentamientos de bandas haitianas.

El mandatario destacó que la seguridad en la frontera se mantiene como una "prioridad" para el Gobierno dominicano, durante La Semanal de este lunes.

Asimismo, aseguró que, gracias a la coordinación con fuerzas extranjeras, el país posee la inteligencia necesaria para responder a cualquier amenaza, indicando que el ministro de Defensa maneja toda la información pertinente.

Alerta por Llamado a Protesta

El jefe de Estado hizo referencia a una "alerta especial" generada este lunes debido a un llamado a protesta general en Haití. Tras consultar con el embajador dominicano en Puerto Príncipe, el presidente concluyó que la situación se desarrolló con las "situaciones normales que hay en ese país desgraciadamente", especialmente en el sur, y que "no había nada especial" que representara un riesgo inminente.

El mandatario desestimó las preocupaciones sobre la presencia de aeronaves dominicanas cerca de la zona, una situación que, según explicó, es parte de la rutina de vigilancia.

"Vimos uno de los periódicos que dijo de un avión sobrevolaba la frontera, son los aviones ensamblados de República Dominicana, pero eso lo hacemos todos los días, todos los días hacemos supervisión, nada especial", precisó Abinader.

Las declaraciones del presidente fueron respaldadas y ampliadas por el ministro de Defensa. El alto mando militar confirmó la continuidad de las operaciones de vigilancia y monitoreo en la zona fronteriza.

“Los aviones vuelan todos los días, en la mañana y en la tarde, así como los helicópteros y drones, permanente mantienen un contacto aire tierra”, detalló el Ministro.