Gobierno planea implementar acciones "mucho más profundas" contra el narcotráfico junto a la DEA

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que el Gobierno dominicano, junto a Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), planea llevar a cabo acciones "mucho más extensas, mucho más profundas" para luchar contra el narcotráfico.

Esta información fue ofrecida por el mandatario durante rutinario encuentro con la prensa, LA Semanal. Sin embargo, no reveló los detalles de estos planes, limitándose a decir que se referirá al tema en los "próximos días".

"Tengo que admitir que sí, que vamos a planificar acciones mucho más extensas, mucho más profundas, que se van a conocer en los próximos días, dónde República Dominicana, ellos (la DEA) confían bastante en nuestra colaboración", dijo.

Asimismo, afirmó que durante el próximo sábado se reunirán con el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dónde tratarán sobre la crisis haitiana y otros problemas que afectan la región.

COOPERACIÓN CON LA DEA

Recientemente la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció la confiscación de 806 paquetes de presunta cocaína en las costas de la provincia de Pedernales.

Se trató de un operativo en el que participaron efectivos de la DNCD, Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), y se realizó en cooperación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South) y la DEA, como parte de la Operación Lanza del Sur anunciada por el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth.