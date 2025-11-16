¿Quién es Alfonso Rodríguez Tejada, el nuevo administrador general de la ETED?

Alfonso Rodriguez Tejeda fue designado este domingo como el nuevo administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), por el presidente de la República, Luis Abinader, a través del Decreto núm. 653-25.

Pero, ¿quién es Alfonso Rodriguez Tejeda?

Es un ingeniero eléctrico egresado de la universidad UNAPEC con una trayectoria que abarca tanto el ámbito privado como el público.

Su perfil profesional incluye funciones como coordinador de mantenimiento eléctrico y cogeneración en Implementos y Maquinarias CxA; gerente de ingeniería del Grupo León Jiménez; director general de Green Future Renewable Energy en Granada, España; y director Facultativo de Cobra Energía en República Dominicana.

Dentro de su recorrido en el ámbito público se desempeñó como viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética durante el periodo 2020-2024, además de viceministro de Energía Nuclear. Desde febrero de 2025 ejercía como viceministro de Energía Eléctrica.

Formación académica



Alfonso Rodriguez Tejeda complementó la ingeniería eléctrica con una Licenciatura en Derecho por la Universidad CDEP.

Posterior a esto una maestría en Mecánica Caterpillar del Institute of The Americas en Miami, Florida, y un MBA en Administración de Empresas por UNAPEC.

Tejeda es auditor certificado en las normas ISO 9001, ISO 50001 e ISO 14001, credenciales que fortalecen su perfil técnico y de gestión.