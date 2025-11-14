El CNM continúa sesión de evaluación para selección de jueces a la Suprema y al TSE

La vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente Luis Abinader, preside este viernes la segunda sesión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para evaluar a los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La sesión se inició a las 9:12 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde el órgano constitucional continúa con la agenda establecida para esta etapa, que contempla la evaluación de 21 postulantes a las vacantes disponibles en ambas altas cortes.

Durante la jornada se desarrollan entrevistas individuales a los candidatos, un paso clave dentro del mecanismo de selección que refuerza los principios de transparencia, participación y rigor institucional que caracterizan al CNM.

Postulantes de la segunda sesión de jueces de la SCJ y el TSEFuente externa

En esta sesión participan los miembros del Consejo: Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Nancy Salcedo Fernández, jueza de la SCJ; Omar Fernández, senador y Tobías Crespo, diputado.

Omar Fernández, Napoleón Estévez Lavandier, Ricardo de los Santos, Raquel Peña, Luis Henry Molina, Alfredo Pacheco, Nancy Salcedo Fernández, Tobías Crespo.Fuente externa

Listado de postulantes evaluados durante esta sesión:

1. Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez – TSE

2. Francisca Gabriela García Gómez de Fadul – SCJ

3. Lenis Rosángela García Guzmán – TSE

4. Juan Manuel Martín Garrido Campillo – TSE

5. Alexis Andrés Gómez Geraldino – SCJ

6. José Heriberto Gómez Pichardo – TSE

7. Julián Antonio Henríquez Puntiel – SCJ

8. Arístides Dalmiro Heredia Sena – SCJ o TSE

9. Ramón Antonio Hernández Domínguez – TSE

10. Mildred Inmaculada Hernández Grullón – SCJ

11. Yoaldo Hernández Perera – SCJ

12. Manuel Aurelio Hernández Victoria – SCJ

13. Erick José Hernández-Machado Santana – SCJ o TSE

14. Domingo Arturo Holguín Martínez – TSE

15. Ramón Arístides Madera Arias – TSE

16. Carmen Estela Mancebo Acosta – SCJ o TSE

17. Wendy Sonaya Martínez Mejía – SCJ

18. Pedro Antonio Mateo Ibert – SCJ o TSE

19. Daira Cira Medina Tejeda – SCJ

20. Víctor Rafael Menieur Méndez – SCJ o TSE

21. Niño José Merán Familia – TSE