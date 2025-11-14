vicepresidenta raquel peña
El CNM continúa sesión de evaluación para selección de jueces a la Suprema y al TSE
Durante la jornada se desarrollaron entrevistas individuales a los candidatos, un paso clave dentro del mecanismo de selección que refuerza los principios de transparencia.
La vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente Luis Abinader, preside este viernes la segunda sesión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para evaluar a los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).
La sesión se inició a las 9:12 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde el órgano constitucional continúa con la agenda establecida para esta etapa, que contempla la evaluación de 21 postulantes a las vacantes disponibles en ambas altas cortes.
Durante la jornada se desarrollan entrevistas individuales a los candidatos, un paso clave dentro del mecanismo de selección que refuerza los principios de transparencia, participación y rigor institucional que caracterizan al CNM.
En esta sesión participan los miembros del Consejo: Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Nancy Salcedo Fernández, jueza de la SCJ; Omar Fernández, senador y Tobías Crespo, diputado.
Listado de postulantes evaluados durante esta sesión:
1. Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez – TSE
2. Francisca Gabriela García Gómez de Fadul – SCJ
3. Lenis Rosángela García Guzmán – TSE
4. Juan Manuel Martín Garrido Campillo – TSE
5. Alexis Andrés Gómez Geraldino – SCJ
6. José Heriberto Gómez Pichardo – TSE
7. Julián Antonio Henríquez Puntiel – SCJ
8. Arístides Dalmiro Heredia Sena – SCJ o TSE
9. Ramón Antonio Hernández Domínguez – TSE
10. Mildred Inmaculada Hernández Grullón – SCJ
11. Yoaldo Hernández Perera – SCJ
12. Manuel Aurelio Hernández Victoria – SCJ
13. Erick José Hernández-Machado Santana – SCJ o TSE
14. Domingo Arturo Holguín Martínez – TSE
15. Ramón Arístides Madera Arias – TSE
16. Carmen Estela Mancebo Acosta – SCJ o TSE
17. Wendy Sonaya Martínez Mejía – SCJ
18. Pedro Antonio Mateo Ibert – SCJ o TSE
19. Daira Cira Medina Tejeda – SCJ
20. Víctor Rafael Menieur Méndez – SCJ o TSE
21. Niño José Merán Familia – TSE