Presidente Abinader guarda silencio tras el apagón masivo que afectó al país

El presidente Luis Abinader no se ha pronunciado sobre el apagón masivo que afectó a República Dominicana la tarde del martes.

Mientras el país quedó sin electricidad por más de cinco horas, el mandatario continuó en el Palacio Nacional encabezando junto a los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) las entrevistas a los jueces que aspiran a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y al Tribunal Superior Electoral (TSE).

El silencio del presidente ha llamado la atención, especialmente porque para este miércoles estaba prevista la inauguración de un Sistema de Almacenamiento de Energía en San Cristóbal. Sin embargo, tras el apagón, la actividad fue pospuesta sin fecha.

El acto sería encabezado por el propio Abinader, según los organizadores.

El apagón se produjo a la 1:23 de la tarde y tuvo su origen en una avería en la subestación de San Pedro de Macorís, informaron las autoridades.

“Se trató de una avería que terminó afectando al sistema en su totalidad, creando lo que se conoce como un blackout”, explicó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

La interrupción del servicio eléctrico colapsó el tránsito en Santo Domingo y otras ciudades. Los semáforos dejaron de funcionar, y tanto el Metro de Santo Domingo como el Teleférico suspendieron sus operaciones momentáneamente.

Los usuarios del Metro fueron evacuados.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) tampoco emitió un comunicado sobre la situación de los semáforos. Más tarde, el gobierno desplegó policías y militares para garantizar la seguridad en zonas afectadas.

En el último boletín sobre la restitución del sistema, el Ministerio de Energía y Minas informó que “el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña estuvieron en constante comunicación con el centro de control y el Gabinete Eléctrico, dando seguimiento al proceso”.

No obstante, ni Abinader ni Peña han hecho comentarios al respecto por sus canales oficiales.

A las 2:20 de la madrugada del miércoles, las autoridades informaron que el sistema ya abastecía un 96% de la demanda eléctrica. Este miércoles el Comité de Fallas se reunirá para determinar las causas del apagón.

Las plantas en generación estaban en línea y el sistema de transmisión operaba al 100%, informó la institución.

De momento, se desconoce si el presidente Abinader tiene o no agenda oficial.