Abinader y gobernadora de NY firman acuerdo para fortalecer lazos económicos y culturales

El presidente Luis Abinader se reunió este martes con la gobernadora del estado de Nueva York, Kathleen “Kathy” Hochul, en el Palacio Nacional donde ambos acordaron reforzar la cooperación económica, cultural, agrícola y de gestión de emergencias.

Abinader explicó que el acuerdo permitirá desarrollar proyectos en seguridad, turismo, salud y tecnología, incluyendo el uso de drones en seguridad y de la inteligencia artificial.

“Nos permitirá trabajar en todas las áreas para tener una relación más efectiva y eficiente entre República Dominicana y ese gran estado de Nueva York, donde viven muchos de nuestros compatriotas que hoy son médicos, policías y profesionales destacados”, afirmó el mandatario.

Relación cercana

Abinader subrayó las relaciones bilaterales entre el país caribeño y Nueva York.

“República Dominicana tiene una relación muy especial con Estados Unidos, pero con Nueva York es una relación aún más cercana”, dijo.

“Casi cada dominicano tiene una historia que contar, un familiar o una experiencia vinculada a esa ciudad”, agregó.

Hochul y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, firmaron una Declaración de Intención que abre nuevas áreas de trabajo conjunto en preparación ante desastres, innovación agrícola, educación, programas de salud y atracción de inversiones.

Dominicanos en NY

La gobernadora Hochul dijo que en Nueva York viven más de un millón de dominicanos y aseguró que las relaciones con el país “pasan por uno de sus mejores momentos”.

“Es una de las comunidades dominicanas más grandes fuera de este gran país, llena de personas con sueños de construir una vida mejor para sus familias”, dijo.

Anunció que República Dominicana será el próximo destino principal del programa Global New York, orientado a promover inversiones y comercio.

Ayuntamiento de Santiago reconoce a la gobernadora de Nueva York y congresista estadounidense Lea también

“Este acuerdo permitirá conectar a emprendedores e inversionistas en sectores como la agricultura, la manufactura y la tecnología, incluyendo drones e inteligencia artificial”, explicó Hochul. “Cuando la República Dominicana prospera, Nueva York también prospera”, agregó.

Además, informó que Nueva York enviará una misión de capacitación para fortalecer la respuesta a emergencias climáticas y que universidades de ambos territorios trabajarán juntas en proyectos sobre resiliencia y desarrollo sostenible.

“No podemos evitar las tormentas, pero sí podemos salvar vidas y reconstruir más rápido”, dijo.

La visita de la gobernadora neoyorquina forma parte de una agenda de acercamiento institucional con República Dominicana.

En la reunión participaron el congresista estadounidense Adriano Espaillat, el senador neoyorquino Luis Sepúlveda, el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vázquez Martínez, y otros funcionarios dominicanos y representantes diplomáticos.

Reconocimiento en Congreso Nacional

El Congreso Nacional reconoció ayer a la gobernadora del Estado de Nueva York, Kathleen “Kathy” Hochul, por su apoyo y compromiso con la comunidad dominicana residente en ese estado, durante una visita oficial realizada en el Salón de la Asamblea Nacional, como parte de la agenda que desarrolla en la República Dominicana.

Durante el encuentro, el Senado de la República y la Cámara de Diputados destacaron las acciones de Hochul en favor de la diáspora, considerada una de las más numerosas e influyentes en territorio estadounidense.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó que la gobernadora ha mostrado una relación de respeto y colaboración con los dominicanos radicados en Nueva York.

“Reconocemos en usted una interlocutora confiable y una amiga de buena voluntad de nuestra patria. Su liderazgo ha significado empatía, respeto y acción en favor de nuestros ciudadanos”, afirmó De los Santos.

Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, agradeció el apoyo sostenido de Hochul. “Nos honra recibirla. Valoramos su trabajo para fortalecer la cooperación bilateral, promover el intercambio cultural y respaldar de manera decidida a nuestra diáspora”, sostuvo.

Hija de inmigrantes

En su intervención, Hochul resaltó los lazos históricos y familiares que unen a Nueva York con la República Dominicana.

“Me siento orgullosa de representar a un millón de dominicanos que llaman a Nueva York su hogar. Esta relación construye puentes comerciales, culturales y familiares que unen nuestras comunidades”, señaló.

También expresó que su vínculo con la experiencia migratoria es personal.

“Soy hija de inmigrantes. Siempre protegeré a la diáspora dominicana como si fuese mi propia familia”.

La entrega de los reconocimientos fue encabezada por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, acompañadas del cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez.

Las resoluciones resaltan la trayectoria pública de Hochul y sus políticas orientadas a la inclusión, equidad y fortalecimiento de comunidades inmigrantes.

Su llegada al país

La gobernadora de New York, Kathleen Courtney Hochul llegó a la país el pasado domingo por el

Aeropuerto Internacional del Cibao pasadas las 6:12 de la tarde, donde fue recibida por una comisión de autoridades locales y empresarios de la región del Cibao. Su primera parada fue en el Monumento a los Héroes de la Restauración, donde expresó su felicidad de visitar la ciudad.También recibió un reconocimiento del cabildo local.