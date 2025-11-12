Abinader garantiza abastecimiento y estabilidad de precios de canasta familiar para festividades de diciembre

El presidente Luis Abinader aseguró que el país no enfrentará problemas de desabastecimiento ni alzas de precios de los productos básicos de la canasta familiar durante las festividades de diciembre.

Abinader sostuvo una reunión con empresarios y comerciantes celebrada en el Palacio Nacional, donde no permitieron preguntas de los periodistas.

"El objetivo fue garantizar el abastecimiento y la estabilidad de precios para el próximo diciembre y las próximas navidades", explicó el mandatario al hablar con la prensa tras el encuentro.

El presidente indicó que el gobierno coordinó con los sectores económicos acciones para “fortalecer” la producción nacional y apoyar la cadena de suministro de cara a la temporada navideña.

"Estamos de acuerdo en que no van a haber problemas de desabastecimiento para diciembre y enero", afirmó.

El jefe del Estado agregó que también se analizaron medidas para mejorar la producción y el comercio, tanto en el ámbito agrícola como industrial, así como la evolución de los mercados internacionales.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor —"Ito"— Bisonó, explicó que la reunión forma parte de los encuentros regulares que sostiene el presidente con los distintos sectores económicos del país.

"Tenemos producción récord en algunas partes como es la demanda del pollo, la demanda del huevo", dijo el funcionario.

Bisonó añadió que las autoridades están evaluando los efectos de la tormenta Melissa en productos agrícolas como la papa, la zanahoria y el plátano. y aseguró que "los precios industriales están estables, el abastecimiento es suficiente y no hay ninguna novedad negativa en este momento".

Respaldo a productores

El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y Pro Consumidor, trabajará para respaldar a los productores de las zonas agrícolas impactadas por las últimas lluvias.

Las acciones se orientan a la recuperación de cultivos, la normalización de la cadena de suministro y la estabilidad de los precios en alimentos básicos como plátano, arroz, yuca y pollo, garantizando su disponibilidad en todo el país.

Con la llegada de diciembre, el gobierno se ha coordinado con distribuidores, comerciantes e importadores, con el objetivo de asegurar el flujo de productos en los mercados del país.

Esta medida busca garantizar que los consumidores encuentren la oferta necesaria durante la temporada navideña, cuando aumenta la demanda de alimentos, bebidas y otros bienes esenciales.

Se procura respaldar la planificación del sector productivo, brindándole las condiciones necesarias para responder con eficiencia a las necesidades del mercado interno.

Y se reforzará el seguimiento técnico de precios e inventarios a nivel nacional, mediante reportes periódicos que permitan mantener informada a la ciudadanía y actuar de manera preventiva ante cualquier eventualidad.

El encuentro se realizó en un contexto en el que el país sufrió el martes un apagón masivo que se extendió por más de cuatro horas.

En la reunión también participaron representantes del sector industrial, agrícola y comercial.