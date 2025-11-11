Opret asegura ambas líneas del Metro de Santo Domingo están operando

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) anunció este martes que se restableció el servicio en la Línea 2B del Metro de Santo Domingo (desde la estación Eduardo Brito hasta la Concepción Bona).

“Se reanudaron las operaciones en ambas líneas del Metro, así como en la Línea 1 del Teleférico”, leía parte de un comunicado de la Opret.

Asimismo, el servicio se ofrecerá de forma gratuita, y se extenderá el horario hasta las 12:00 de la noche de este día.

EL APAGÓN

De acuerdo a la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED), las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya, originaron la situación que afectó a las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.

Además, se indicó que el servicio de energía eléctrica registra un “apagón”, pérdida total de electricidad, y se encuentran trabajando en la corrección del incidente para restablecerla en el menor tiempo posible.

Un 42.5%

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que a las 8:30 de la noche de este martes se habían reintegrado 1,442 megavatios de generación en línea, lo que representa aproximadamente un 42.5 % de la demanda real del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), como parte del proceso de recuperación progresiva tras el blackout registrado en horas de la tarde.