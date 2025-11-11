Opret aclara que el Metro no está funcionando completamente

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) aclaró que el Metro de Santo Domingo no está funcionando completamente.

Mediante un comunicado de prensa, la institución señaló que el tramo correspondiente a la extensión de la Línea 2 (2B), entre las estaciones Ercilia Pepín y Concepción Bona, permanece fuera de operación.

“Nuestros equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Reiteramos nuestro compromiso con ofrecer un servicio de transporte seguro, eficiente y de calidad. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía durante esta eventualidad y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, eficiencia y calidad del servicio de transporte público masivo”, reseña el documento enviado a los medios de comunicación.

La Opret apuntó que tras el restablecimiento del suministro eléctrico en la subestación Isabela, ha sido reanudado el servicio en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, en toda su extensión desde la estación Centro de los Héroes hasta Mamá Tingó y en la Línea 2 del Metro, desde María Montez hasta Eduardo Brito; y en la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo.

El Metro permanecerá abierto hasta la medianoche y podrá ser usado de manera gratuita.

Un 42.5%

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que a las 8:30 de la noche de este martes se habían reintegrado 1,442 megavatios de generación en línea, lo que representa aproximadamente un 42.5 % de la demanda real del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), como parte del proceso de recuperación progresiva tras el blackout registrado en horas de la tarde.