Apagón nacional: El Metro y Teleférico están operando nuevamente, según Gobierno

La Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED) informó que los servicios de transporte público, que comprenden el Metro de Santo Domingo, Teleférico de Los Alcarrizos, Teleférico de Santiago, Teleférico de Sabana Perdida y la OMSA, están operando nuevamente y de forma gratuita.

Asimismo, anunció que los servicios de transporte público operarán con una extensión de horario de dos horas adicionales para facilitar la movilidad de los ciudadanos mientras se completa la restitución del servicio eléctrico.

La información fue publicada a través de un comunicado, en el que el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, afirmó que el sistema eléctrico nacional "avanza" de manera progresiva hacia su restablecimiento, tras la avería ocurrida a la 1:23 p. m. de este martes en la subestación San Pedro I, que provocó una interrupción general del servicio eléctrico en todo el país.

“En estos momentos ya contamos con más de 527 megavatios generando, lo que representa más de un 15% de la demanda nacional, y este número seguirá incrementándose conforme avance el proceso de estabilización”, indicó.

Santos Echavarría detalló que las primeras plantas en sincronizarse con el sistema fueron las hidroeléctricas, seguidas de algunas térmicas, en un proceso gradual que busca garantizar la estabilidad y seguridad del sistema interconectado.

Agregó que, de manera parcial, algunas zonas de Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo Norte y parte del sur del país ya comenzaron a recibir energía.

El funcionario reiteró que se ha activado el Comité de Fallas para realizar una investigación técnica y exhaustiva sobre las causas del evento, subrayando que “el sistema eléctrico es complejo y requiere de un análisis profundo antes de ofrecer un informe definitivo”.