DNCD y Ministerio Público realizan 10 allanamientos para contener el microtráfico en San Cristóbal

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que oficiales de la institución y miembros del Ministerio Público ejecutaron 10 allanamientos y múltiples intervenciones contra el microtráfico en la provincia San Cristóbal.

En los operativos, como parte de las labores de intervención para llevar más seguridad a los munícipes, se ocuparon drogas, armas y dinero en efectivo.

Los equipos de esa demarcación, coordinados por fiscales y apoyados por las secciones de Haina, Palenque y Nigua, tras realizar labores de inteligencia, intervinieron los barrios Jeringa, Las Flores, La Metalúrgica, Hato Dama, la calle 2da y la principal, calle Central, Caminito de Mucha Agua, en Cambita Garabitos, entre otros sectores.

La DNCD precisa que, como resultado de estas acciones, las autoridades lograron sacar de las calles 2,124 gramos presumiblemente cocaína, 313 de marihuana y 24 porciones de un material rocoso presuntamente crack, equivalente a 6.4 gramos.

Un comunicado de prensa indica que también ocuparon RD$8,595 en efectivo, seis celulares y una radio de comunicación. Durante los operativos fueron arrestadas nueve personas.

Además, se incautaron de dos pistolas calibre nueve milímetros, con sus cargadores y varias cápsulas, una escopeta calibre 12 con un cartucho, varias carteras tipo mariconeras, tijeras, fundas y otras evidencias, para el empaque de porciones de sustancias narcóticas.

“La Fuerza de Tarea Conjunta, ejecuta en San Cristóbal amplios operativos de prevención y control, dentro de las nuevas estrategias de fortalecimiento de la seguridad, la convivencia pacífica y el orden público”, expresó la DNCD.

Precisó que los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

El comunicado de prensa indica que el Ministerio Público y la DNCD siguen intensificando sus labores conjuntas para atacar y erradicar el tráfico de estupefacientes.