Altas Cortes: Primera ronda de entrevistas del CNM culminan sin ninguna pregunta de Abinader

La primera ronda de entrevistas para los aspirantes a ocupar una de las cinco vacantes para la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y los cinco puestos titulares, e igual número de suplentes del Tribunal Superior Electoral (TSE) culminó si que el presidente Luis Abinader realizada ningún tipo de pregunta hacia los aspirantes.

Encabezando el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) durante las vistas públicas, el presidente solo se limitó a pasar el turno a los demás consejeros.

En una oportunidad el mandatario salió de las vistas públicas, dejando a la vicepresidenta Raquel Peña en su sustitución, para sostener una reunión privada con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; antes de retornar a encabezar la actividad cuando se reanudaron las vistas para el turno diurno.

Las últimas entrevistas

Durante las últimas entrevistas, correspondientes a los 21 aspirantes que fueron citados para este martes, los principales temas rondaron alrededor de la aplicación de la tecnología en los procesos judiciales tanto penales como administrativos.

El aspirante a ambas altas cortes, William Radhamés Encarnación Mejía, solicitó a los legisladores incluir dentro de la ley de virtualidad judicial los casos penales.

"Yo entiendo particularmente que hay cantidades de asuntos penales que se pueden incluir y conocer en la virtualidad y que así se hacía en pandemia y era muy efectivo; como es por ejemplo las medidas de coerción, estás pueden conocerse sin ningún problema como se hacía en pandemia, con el imputado en la cárcel", manifestó Encarnación Mejía, quién actualmente es parte del pleno del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y señaló que en esa Alta Corte todo está completamente virtualizado.

Con relación a sus aspiraciones al TSE, el mismo señaló que ese tribunal debería de seguir conociendo los fallos de rectificación de actas civiles hasta tanto las juntas electorales desarrolle una "estructura eficiente" que permita dar abasto a la demanda.

Otro aspirante a la Suprema Corte, Matías Modesto Del Rosario Romero, quien valoró de manera positiva la utilización de la tecnología en los asuntos legales de la Alta Corte.

"Para poner un ejemplo sencillo, si un abogado anteriormente tenía alrededor de cinco audiencias, en diferentes lugares del país, posiblemente tendría que utilizar a varios paralegales o él mismo trasladarse a diferentes puntos y ahora en 20 minutos se puede hacer eso de la fijación de audiencias", señaló Modesto quién agregó que los jueces deben de aprender a manejar las plataformas tecnológicas tanto para beneficio propio como el de los involucrados en el proceso.

De su lado, Ylona María De la Rocha Camilo quién aspira a ocupar una de las cinco vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

De la Rocha destacó que la idea de la nueva ley Casación es poder otorgar el Poder a la Suprema Corte de Justicia de decidir sobre un caso sin tener que enviarlo a unas de las cámaras.

"La idea no es que se convierta en una tercera jurisdicción. La idea es que la Suprema en vez de enviarlo a una corta de casación de nuevo, pueda conocer el fondo bajo ciertos parámetros, porque siempre debe de hacerse una manera excepcional, no hacer de eso un uso constante y que las partes también estén advertidas de que la Suprema va a fallar de manera directa", apuntó la jurista, quién destacó que uno de los logros de la nueva ley es evitar que todos los logros lleguen a la Corte de Casación.

Buscan repetir en el TSE

En esa última parte también participó el actual juez del TSE, Fernando Fernández Cruz, quien se busca mantenerse en la Alta Corte.

El mismo señaló que una de las decisiones más importantes tomadas por la actual gestión fue eliminar el carácter de favorabilidad para el orden de los partidos políticos en la boleta electoral.

"Esa ha sido una de las decisiones más importantes de este honorable tribunal primero porque recoge el espíritu de la ley. Y también porque le da la vida al principio de pluralidad y el de debido reconocimiento la verdadera fuerza de los partidos porque un partido puede ser fuerte a nivel municipal pero no a nivel nacional", manifestó Fernández.

Por igual fue entrevistado el suplente del actual presidente del Tribunal Superior Electoral, Juan Bautista Cuevas Medrano, quien en sus cinco minutos de exposición realizó un resumen de su labor como suplente de Ygnacio Pascual Camacho.

Cuevas Medrano, quien aspira a ocupar una posición titular dentro del Tribunal, señaló que esa Alta Corte puede aplicar "perfectamente" el principio de convencionalidad con relación a las disputas partidarias, tomando en cuenta los acuerdos que habrían llegado dos personas individuales a los fines de resolver el conflicto.