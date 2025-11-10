El Instituto Cartográfico Militar conmemora su 40 aniversario

Con una solemne eucaristía en acción de gracias, celebrada en la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia del Ministerio de Defensa, el Instituto Cartográfico Militar (ICM) conmemoró su cuadragésimo aniversario.

La misa contó con la presencia del mayor general técnico de aviación Carlos R. Febrillet Rodríguez, viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, en representación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el director general del ICM, coronel César Augusto Medina Calderón, e importantes autoridades militares, civiles e invitados especiales.

El coronel Medina Calderón resaltó durante sus palabras, que el Instituto Cartográfico Militar es una institución que, desde su creación, ha sido pilar del conocimiento geográfico y soporte técnico esencial para las Fuerzas Armadas y para el desarrollo de la República Dominicana.

“Gracias al respaldo firme del Ministerio de Defensa y del señor Ministro, avanzamos con determinación hacia la modernización interinstitucional, la actualización tecnológica y la capacitación continua de nuestro personal”, expresó el director general del ICM.

El coronel Medina Calderon también destacó el proceso de transformación que ha experimentado la institución, fortaleciendo la cooperación con organismos nacionales e internacionales, así como ampliando alianzas con universidades, agencias geoespaciales y entidades de defensa de distintos países.

De igual forma, felicitó y agradeció a quienes, con visión y entrega, dieron los primeros pasos en esta noble misión: pasados directores, subdirectores, técnicos, cartógrafos, ingenieros y servidores que con esfuerzo y vocación sentaron las bases del ICM.

La eucaristía fue oficiada por el general de brigada Capellán Castrense Geraldo Ramírez Paniagua, quien resaltó los aportes del Instituto Cartográfico Militar para el mantenimiento de la soberanía nacional desde su creación, el 7 de noviembre de 1985.