David Collado: Cierre de gobierno de EEUU ha afectado indirectamente turismo de RD

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el cierre de gobierno en los Estados Unidos ha provocado la cancelación de más mil vuelos en ese país, afectando "indirectamente" al turismo de República Dominicana.

Al participar en La Semanal con la Prensa, celebrada en Punta Cana, Collado manifestó que el impacto ha sido mínimo.

"Tuvo que haber afectado, los Estados Unidos representa nuestro mayor mercado; más de un 50% de todos los turistas que llegan a la República Dominicana vienen desde los Estados Unidos", manifestó Collado

El funcionario señaló que al cruzar datos con otros países de la región, República Dominicana ha sido el país "menos afectado" por la crisis causada por el cierre del gobierno federal en los Estados Unidos.

"Al día hoy, en el mes de noviembre han llegado a República Dominicana más de 213,000 turistas, creciendo un 7%, por lo cual pese a estas dificultades, República Dominicana sigue creciendo. Y de eso se trata, que dentro de la crisis, República Dominicana siga creciendo más que los demás países de la región", explicó Collado.