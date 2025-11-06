Onesvie felicita a la población por su participación en simulacro nacional de terremoto

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) reafirmó su rol técnico y su compromiso con la seguridad estructural del país, durante el Gran Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2025, desarrollado ayer bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y con el acompañamiento de la Defensa Civil Dominicana.

El director general de Onesvie, Leonardo Reyes Madera, destacó que estos ejercicios son esenciales para consolidar una cultura nacional de prevención y fortalecer la resiliencia de las comunidades ante los riesgos naturales.

El funcionario subrayó que el equipo técnico de la institución participó activamente en las labores de supervisión, acompañamiento y evaluación estructural, para garantizar la calidad de los procesos de evacuación y aportar información técnica.

Explicó que este ejercicio nacional también promueve la revisión y mejora de los planes de emergencia, la sensibilización y capacitación del personal institucional y comunitario.

También la identificación de fortalezas y debilidades en los procesos de evacuación y respuesta. Reyes Madera agregó que estas acciones contribuyen al cumplimiento de normativas nacionales e internacionales en gestión de riesgos, reafirmando el compromiso del país con la seguridad y la resiliencia ante desastres naturales.

Simulacro nacional de terremoto; en 13 minutos evacuan El Huacal Lea también

La entidad subrayó además que estos ejercicios permiten fortalecer la preparación ciudadana y la coordinación interinstitucional frente a un posible evento sísmico, considerando la ubicación geográfica del país, que lo expone a riesgos significativos.

En ese sentido, exhortó a mantener la práctica constante de simulacros y la adopción de medidas preventivas en todos los niveles de la sociedad.

Entre los resultados esperados, Onesvie indicó que se procura lograr un mayor conocimiento sobre cómo actuar antes, durante y después de un terremoto, reducir los tiempos de evacuación, mejorar la organización institucional, fortalecer la coordinación con los organismos de respuesta y documentar las lecciones aprendidas para perfeccionar los planes de emergencia.

El simulacro nacional simuló un sismo de magnitud 7.2 en la escala de Richter, con una duración de 15 segundos y una profundidad de 24 kilómetros, cuyo epicentro se ubicó entre las provincias Santiago y La Vega.

Cerca de 2.8 millones de personas participaron en esta jornada, que permitió evaluar la efectividad de los planes de evacuación, la capacidad de respuesta institucional y el nivel de preparación ciudadana ante un posible evento sísmico.