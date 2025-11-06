Agricultura dice intervendrán caminos afectados por lluvias en Ocoa

El ministro de agricultura, Limber Cruz, informó hoy que serán intervenidos la mayor cantidad de caminos vecinales que fueron afectados por las lluvias del huracán Melissa en esta provincia.

Asimismo, la diputada en representación de San José de Ocoa, Yalis Soto, dijo que ya los fondos por la emergencia fueron depositados e indicó que confía en que se trabajará en favor de todos los productores.

El ministro, al hablar en una mesa de trabajo realizada en los salones de la Asociación para el Desarrollo de Ocoa (Adesjo), con agricultores y otros sectores, resaltó los dos mil millones de pesos destinados por el presidente Abinader al Banco Agrícola encima de la cartera normal.

El funcionario pidió a los agricultores que tengan compromiso con el Bagrícola, que se acerquen a la entidad crediticia ya que habrá facilidades importantes, treguas y condiciones más blandas para una reactivación más fácil del productor.

"También hay insumos, se repartirán semillas, se darán fertilizantes, tenemos en reserva más de un millón 600 mil plántulas y cepas de plátanos para las zonas afectadas", manifestó.

Además, destacó el anuncio de Luis Abinader, que dará una suma de dinero no reembolsable.

"Los agricultores no están solos, cuentan con un presidente que tiene el oído y el corazón en la tierra de los productores del país", indicó.

Señaló que hay que actuar rápido porque los presupuestos de noviembre se van agotando, aunque comentó que la emergencia ayuda bastante.

Pidió al encargado de la zona Agropecuaria de Ocoa, Nino Medina, ir a los territorios a realizar los informes para poder actuar y devolver lo que han sufrido los hombres del campo.

Sostuvo que el primer mandatario ha dado señales claras de que quiere ayudar a los afectados por las lluvias del fenómeno atmosférico.

"Confíen en que se trabajará en favor de todos ustedes. De que queremos hacerlo lo más rápido y eficiente posible, para que esta provincia trabajadora y digna siga hacia adelante", apuntó en la actividad donde hablaron agricultores de las zonas afectadas de La Horma, Rancho Arriba, El Rosalito, zona Alta del Pinar, entre otros.