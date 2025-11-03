Abinader inaugura un nuevo hospital regional en San Francisco de Macorís

El presidente Luis Abinader entregó ayer el Hospital Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón, un moderno centro de salud con 329 camas, 294 destinadas a hospitalización y 35 a cuidados intensivos, que fortalecerá la atención médica en toda la región Nordeste.

El nuevo hospital, una de las obras de salud más importantes del país, cuenta además con 32 consultorios, seis quirófanos, banco de sangre, farmacia, morgue y laboratorios clínicos, y generó alrededor de 5,900 empleos directos durante su construcción, impulsando la economía de la provincia Duarte.

El mandatario calificó la nueva estructura como “el hospital regional más completo y avanzado del país”, y que forma parte de la estrategia nacional para fortalecer los servicios médicos públicos.

El jefe de Estado felicitó al Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), al Servicio Nacional de Salud (SNS) y a las autoridades locales por el trabajo conjunto que permitió la conclusión de esta obra, al tiempo que reconoció el acompañamiento de los grupos sociales de la provincia Duarte, “que también ayudan a gobernar y a atender las necesidades del pueblo”.

Abinader explicó que la construcción del hospital responde a una planificación integral del Gobierno, que busca crear un círculo virtuoso del desarrollo mediante inversiones coordinadas en salud, educación e infraestructura.

antiguo hospital

El gobernante destacó que su administración ha mejorado en más de un 60% los salarios de médicos y enfermeras, y que una parte del antiguo hospital San Vicente de Paúl será destinada a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Francisco, equipada con laboratorios modernos para la formación de nuevos profesionales.

Durante su discurso, Abinader adelantó que la segunda etapa del hospital incluirá un área de salud mental y una unidad especializada en trauma, como parte del plan nacional de fortalecimiento de la red de traumatología uniéndose a los nuevos centros como en Higüey, Azua y el que está bastante avanzado para su inauguración en San Cristóbal.

El presidente exhortó al personal médico, de enfermería y administrativo a cuidar la infraestructura hospitalaria, recordando que “esto es del pueblo dominicano, construida con el dinero del pueblo y para beneficio y uso de cada uno de los dominicanos especialmente de quienes más lo necesitan”.

Entre sus áreas especializadas figuran hemodiálisis, tratamiento del VIH, pie diabético, ginecología, odontología y atención al adolescente, así como unidades de cuidados intensivos neonatal y pediátrico, salas de parto, maternidad, cirugía y servicios de emergencia para adultos y niños.

Con esta entrega, el Gobierno pone en marcha un moderno complejo hospitalario que sustituye al histórico Hospital San Vicente de Paúl, elevando los estándares de atención y garantizando espacios más humanos, seguros y eficientes para pacientes y personal médico.