Tras lluvias, Abinader realiza cambios en su agenda para este domingo

Tras las lluvias ocurridas desde la madrugada de este domingo, el presidente Luis Abinader realizó un ajuste en su agenda, al cambiar los horarios de las actividades que realizará durante su visita a la provincia Duarte.

Aunque estaba previsto que el itinerario mandatario encabezara la inauguración del Multiuso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Francisco de Macorís a las 11:00 de la mañana, la actividad fue movida para las 3:00 de la tarde.

Otra de las modificaciones en el del presidente es un almuerzo que sostendrá con directores de medios a las 2:00 de la tarde en el referido municipio.

Tras esto, a las 3:35 de la tarde, Abinader presidirá la inauguración del Hospital Regional Ángel María Gaton.

Además, a las 5:00 de la tarde, el presidente encabezará la inauguración de la Planta de Tratamiento y Alcantarillado, donde concluirá su agenda en la provincia.

Anteriormente, se había informado que el jefe del Estado sostendría un almuerzo con los alcaldes de la provincia, sin embargo, la actividad no fue reprogramada.