Abinader felicita a Vladimir Guerrero Jr por su desempeño durante la Serie Mundial

El presidente Luis Abinader extendió sus felicitaciones al pelotero dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien junto a los Azulejos de Toronto fueron derrotados en el juego siete de la Serie Mundial por los Dodgers de Los Ángeles.

En una publicación en su cuenta de X, Abinader destacó el desempeño de Guerrero durante la Serie Mundial, al momento que agradeció representar con dedicación y compromiso el espíritu de los dominicanos.

“Tu entrega, talento y pasión son motivo de orgullo para todos los dominicanos. Gracias por representar con dedicación, compromiso y esfuerzo el espíritu de nuestra gente”, expresó el mandatario.

Guerrero Jr., de 26 años, conectó ocho jonrones en estos playoffs, una cifra que ningún pelotero acumuló en postemporada con los Blue Jays.

Bateó .397 con un porcentaje de embazarse de .494 y un slugging de .795 en 18 juegos de postemporada.

Previo a la Serie Mundial, Guerrero Jr dijo en una entrevista que su deseo de ganar ese título radica en que sueña con darle el anillo de campeón a su padre, el miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Vladimir Guerrero, quien no pudo ganar el campeonato mientras jugaba.