Agricultura afirma que las zonas arroceras del Nordeste están inundadas

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, reveló que las zonas arroceras del nordeste del país se encuentran inundadas por efecto de las lluvias que han afectado el país tras el paso de la tormenta Melissa.

El ministro destacó que el Gobierno irá en auxilio de los sectores afectados en las diferentes zonas, y que Agricultura tiene un plan de acción para afrontar estas dificultades. Dijo que en la noche estaban convocados para declarar la situación de emergencia, porque de esa forma resulta más rápido poder ejecutar los recursos.

El funcionario explicó que se han identificado los daños preliminares y se tiene un plan de acción para ir en auxilio de las zonas afectadas, por lo que se estará a la espera de la entrega de recursos para someter licitaciones y los procesos que haya que hacer en cumplimiento con el sistema de compras y contrataciones.

Señaló que los problemas se resuelven con recursos y que en la semana ofrecerá los detalles de cómo van a empezar a resolverlos, aunque precisó que el Ministerio no se ha detenido y los sectores productivos de varios cultivos están sembrando, también se ha intervenido caminos con equipos y recursos propios.

Sostuvo que la adquisición de nuevas semillas o de equipos necesitarán de nuevas licitaciones, del cumplimiento de los procesos, “y en eso es que estamos, tenemos todo preparado para que el Gobierno otorgue los fondos y nos de la autorización para trabajar”.

PLD resta credibilidad a informe de Agricultura sobre daños de la tormenta Melissa Lea también

Cruz destacó que la ayuda a los sectores afectados se hará mediante el mecanismo de compensación de esas pérdidas, porque los recursos son escasos.

Señaló que este lunes en la tarde informó en La Semanal que de forma preliminar el sector agropecuario registra pérdidas por RD$1,350 millones por las inundaciones y efectos de la tormenta Melissa, que hoy se ha convertido en huracán a su paso por Jamaica, pero ya se han registrado nuevas inundaciones, esta vez en las zonas arroceras del nordeste.

Informe preliminar

De forma preliminar, recordó que los datos arrojan a 734 productores y productoras afectados por las lluvias, que han impactado 36,700 tareas con daños parciales, pero ya en la tarde de este martes ese número aumentó.

Señaló que el plan de acción está identificado, pero sujeto a los recursos que reciba el Ministerio.

Las zonas más afectadas son San juan, Elías Piña, Barahona, Independencia, Pedernales, Azua, Baní, San Cristóbal, Monte Plata y San José de Ocoa, en esta dos últimas, dijo, hay graves problemas.

El ministro también dijo que la semana pasada hubo un tornado, unos ocho a diez días antes del huracán, que afectó en las Hermanas Mirabal, La vega, Moca, Monseñor Nouel y San José de Ocoa, donde hay sitios que no se ha podido penetrar.