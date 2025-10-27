Leah Campos llegará al país a finales de la semana, tras retraso por los efectos del huracán Melissa

La designada embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, llegará a finales de esta semana para sumir su posición, luego de haberse retrasado su llegada al país por los efectos de la tormenta tropical Melissa.

El anuncio fue realizado por el presidente Luis Abinader en el espacio LA Semanal, al asegurar que “tuvo que posponer el viaje por el tema de la tormenta y vendrá a finales de la semana”.

La pasada semana, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó en LA Semanal que Campos llegaría el miércoles 21 al país para asumir el puesto de embajadora ante los Estados Unidos.

Campos fue confirmada por el Senado de los Estados Unidos el 7 de octubre para ocupar el cargo de embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, y hace poco más de una semana compartió un video del momento de su juramentación.

Campos fue propuesta para el cargo por el presidente Donald Trump en diciembre de 2024, y su confirmación se produce luego de un prolongado proceso en la cámara alta en octubre de este año. La última embajadora que tuvo el país fue Robin Bernstein, quien estuvo en funciones hasta el 2021.

Al principio de su carrera, Leah Francis Campos trabajó en la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés).

Además, ocupó el cargo de directora de personal del Subcomité del Hemisferio Occidental de 2013 a 2015. En 2012, fue candidata por el 9.º distrito congresual de su estado natal, Arizona.