Gobierno comenzará a abordar puntos acordados en diálogo sobre la crisis haitiana

El presidente Luis Abinader manifestó que en las próximas dos semanas comenzarán a aplicar las acciones acordadas en el "Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus Implicaciones para la República Dominicana", cuyo informe final fue entregado al mandatario hace alrededor de un mes.

Al ser cuestionado durante LA Semanal con la Prensa, el gobernante admitió que los estragos de Melissa ocuparon mucho de su tiempo en la última semana pero que el Gobierno comenzará a aplicar varias de las acciones acordadas entre el Poder Ejecutivo y los representantes de los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, a través del Consejo Encomico y Social (CES), en búsqueda de mitigar los efectos de la crisis sociopolítica de Haití.

En ese orden el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que uno de los elementos acordados fue la creación de una comisión de seguimiento a esos acuerdos recogidos en el informe final.

"Hemos comenzado a hacer las consultas del lugar con los diferentes actores que participaron en el diálogo, de tal manera que nos puedan hacer algunas recomendaciones de las personas que conformarían un espacio en la comisión de seguimiento y que a la vez nos pudieran ayudar a que el documento pueda ser más firme, tenga toda la secuencia y el flujo de trabajo en el tiempo y pueda acompañarnos más allá de la suscripción misma del acuerdo del documento", argumentó Paliza.

El funcionario indicó que que en los "próximos días" se presentará de manera formal una propuesta para que sea acogida por usted como consecuencia de ese mecanismo que recoge el diálogo del CES.

El informe recoge las conclusiones, consensos y disensos arribados en las mesas temáticas Migración; Comercio Bilateral; Desarrollo de Comunidades Fronterizas; Seguridad Nacional; Relaciones Internacionales y Asuntos Laborales culminaron el pasado 21 de julio con la entrega de los documentos producidos por cada debate y conclusión en cada eje.

Los trabajos del CES iniciaron el pasado cuatro de junio, con la presencia de Abinader, y los exmandatarios Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía en la sesión inaugural.