COE: No habrá labores ni docencia en Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó esta tarde que cuatro provincias seguirán en alerta roja por lo que se mantiene la suspensión de labores y de clases en esas demarcaciones.

Las provincias en alerta roja son Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

En tanto que el presidente Luis Abinader dijo que las 28 demarcaciones que se encuentran fuera de la alerta roja por el huracán Melissa ya deben ir regresando a la normalidad, por lo que se dispuso el reintegro a las labores y a la docencia.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, precisó que las provincias situadas en alerta amarilla son San José de Ocoa, Samaná, Azua, Dajabón, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, La Altagracia, San Juan, Monte Cristi, Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

Mientras que en verde se encuentran Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, Espaillat, El Seibo y Duarte.

Daños



Según el informe preliminar detallado esta tarde por el COE, 735 viviendas fueron afectadas, provocando el desplazamiento de 3,700 personas.

Además, los efectos del fenómeno tropical Melissa en el territorio dominicano causaron la activación de cuatro albergues, los cuales asisten a 77 personas.

Por otro lado, Méndez expresó que 48 comunidades resultaron incomunicadas, y al exponer este dato detalló que una carretera, dos puentes y un camino vecinal también sufrieron alteraciones por el paso de las fuertes lluvias.

Durante la rueda de prensa encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, el COE reveló que 542 mil usuarios fueron impactados de manera negativa por el fallo total registrados en 46 acueductos y algunos errores identificados en otros cinco conductos de agua.

Por último, Méndez aseguró que "los pronósticos acertados" del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) permitieron mantener informada a la población de manera oportuna, logrando preservar la vida de los ciudadanos.

"Gracias a Dios y la ejecutoria del gobierno central hemos podido salvar vidas y propiedades, (con) una respuesta bastante organizada por parte de las instituciones gubernamentales con la alimentación…", dijo Méndez.

Sobre Melissa

Melissa se convirtió en un huracán de categoría 4, el cual se ubica durante en la actualidad a 167 kilómetros de Kingston, Jamaica.

Estos datos fueron ofrecidos por la directora del Indomet, Gloria Ceballos, quien explicó que el temporal ciclónico se traslada hacia el oeste a una velocidad de siete kilómetros por hora.

Ceballos expresó que ese "lento desplazamiento es lo que ha generado que aún se registren lluvias en el territorio dominicano".