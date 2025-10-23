Faride le responde a Guzmán Fermín sobre datos de criminalidad: “Él sabe muy bien cómo se maneja"

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, volvió a asegurar este jueves la disminución en las tasas de homicidios y robo en el territorio nacional, en respuesta al exjefe de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín.

Raful indicó que actualmente las autoridades cuentan con herramientas "más avanzadas" que permiten tener un mayor control acerca de las estadísticas y la data que llega al sistema.

“Él sabe muy bien cómo se maneja, cuando hablamos de la tasa de homicidio, es la tasa de homicidio que corresponde a todos los períodos donde se ha venido sistematizando la misma y que la Procuraduría General de la República tiene desde esa época, y se ven las mejoras”, indicó que esto también aplica para la tasa de robos.

Además agregó que el uso de herramientas tecnológicas más avanzadas ha permitido, cada lunes, evaluar los indicadores y realizar un ejercicio de transparencia, ofreciendo datos verídicos y concretos a la población, al término de la reunión semanal que encabeza el presidente Luis Abinader con la Fuerza de Tarea Conjunta.

“En su época nada de eso ocurría, o sea que en la de ahora estamos mucho más avanzados y vamos a seguir hacia adelante, nada nos va a detener”, respondió la funcionaria a Guzmán Fermín.

Asimismo, dijo que las autoridades se mantendrán trabajando día tras día, minuto a minuto, sin perder el monitoreo, la evaluación y la capacidad de abordaje de los agentes policiales.

“Por eso, por primera vez también hemos iniciado un proceso de reforma, por eso, por primera vez tenemos más agentes patrullando y disuadiendo en las calles. Por eso, por primera vez tenemos agentes con cámaras corporales, por eso, por primera vez estamos remozando desde el punto de vista tecnológico también los destacamentos, las estaciones de policías, para que las personas puedan también hacer sus denuncias y poder nosotros tener una información fidedigna de las cosas que pasan en el territorio”, concluyó Raful.