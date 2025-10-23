Elevan a 12 las provincias en alerta roja por tormenta Melissa; advierten suelos están saturados

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 12 el número de comunidades en alerta roja ante la tormenta Melissa, al momento que, llamó a la población a dar seguimiento a este fenomeno que seguirá causando lluvias durante las próximas 24 horas.

El organismo dispuso la alerta roja para La Romana, San Pedro de Macorís y Monte Plata se suman a Santo Domingo, Distrito Nacional, San Sristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

En alerta amarilla se encuentran La Vega, Hato Mayor, El Seio, Samaná, Sanchez Ramírez, La Altagracia, Elias Piña, Independencia y Bahoruco.

En la reunión del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta que encabeza el presidente Luis Abinader, el director del COE, Juan Manuel Méndez, dijo que los suelos están saturados, por lo que las lluvias provocarán inundaciones en las provincias que se encuentran en alerta roja y amarilla.

“Este es un evento que debemos seguirlo minuto a minuto, va a seguir generando precipitaciones fuertes prácticamente en toda la geografía nacional. Los suelos están saturados, todo lo que caiga de de ahora en adelante se convierte en ecorrentía superficial, y va a provocar inundaciones en las provincias en alerta roja y amarilla, pero las demás no deben descuidarse”, dijo Méndez.

Video Mantienen suspensión de labores para este viernes en provincias en alerta roja



Reiteró que las evacuaciones ordenadas por el goboierno son de carácter obligatorio en aquellas provincias que estan en alerta roja y amarilla, y pidió a la población colaborar para evittar “situaciones que podamos lamentar despues”.

Ante riesgos, la población puede comunicarse con los organismos de emergencia llamando al Sistema 9-1-1, a la Defensa Civil al 809-472-0909; comunicarse con el general Méndez al 809-773-4447.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ALERTAS?

Según el COE, la alerta roja significa que esa determinada demarcación está expuesta a un mayor peligro ante el paso del fenómeno atmosférico; las autoridades recomiendan a los moradores de esas provincias, a poseer su “bulto” de emergencia a mano y encontrarse en un lugar seguro antes y durante el impacto de la tormenta.

La alerta amarilla se utiliza cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia; la misma llama a la población de esas áreas a dirigirse a un lugar seguro en caso de que se encuentre en una zona de riesgo.

Mientras que la verde se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, ya sea parcial o total.