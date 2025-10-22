La tormenta Melissa está estacionaria, ¿cuál es el riesgo que representa para RD?

La tormenta tropical Melissa disminuyó su movimiento de traslación a cuatro kilómetros, por lo que las autoridades la calificaron como “estacionaria y errática”, al explicar que mantiene una incertidumbre en los organismos especializados en el tema.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, explicó los riesgos que representa para el territorio nacional que este fenómeno se desplace a muy lenta velocidad, siendo los acumulados de lluvias el principal.

Durante una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader y los organismos de emergencia en el Palacio Nacional, Ceballos indicó que lo preocupante son los acumulados de lluvia que dejará la tormenta cuando se acerque a la península de Haití.

La ingeniera apuntó que favorece al país que el fenomeno se está desplazando hacia el noroeste muy lentamente “y ya en 48 horas estaría alejándose del territorio nacional y lo que nos sigue preocupando son los acumulados de lluvia que este sistema va a estar dejando sobre todo hacia el litoral caribe”, manifestó.

Ante lo que Abinader, expresó que a pesar de que espera que Melissa se aleje lo más posible, “mientras tanto debemos ser precavidos”.

Además, las autoridades mantuvieron nueve provincias en alerta roja ante posibles inundaciones por las fuertes lluvias que estará generando la tormenta tropical.

Las provincias en alerta roja son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

Asimismo, en estas localidades se mantiene la suspensión de labores, con la prioridad de preservar vidas.