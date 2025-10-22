Entidades activan plan de contingencia para emergencias y privados de libertad

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informaron ayer que activaron sus planes de contingencia para garantizar una respuesta coordinada a la ciudadanía, ante la incidencia de la activa tormenta tropical Melissa en gran parte del territorio nacional,.

El 911 citó que su plan contempla la ejecución de protocolos preventivos y la asignación de recursos adicionales para fortalecer las áreas clave de la institución y asegurar la continuidad de las operaciones durante el curso del fenómeno atmosférico.

En un comunicado de prensa indica que se han supervisado directamente las labores de los principales departamentos para asegurar la disponibilidad del personal y de los equipos necesarios, lo que permite la continuidad de las operaciones y la correcta coordinación con las instituciones de respuesta.

“El Sistema 911 pone a disposición del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) todos sus recursos de coordinación y videovigilancia, así como la División de Aeronaves Tripuladas a Distancia (Drones del 911)”, precisa la nota.

De igual forma, junto a la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del Ministerio de Obras Públicas, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), e Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), se supervisan en tiempo real las principales vías de comunicación, túneles, elevados y pasos a desnivel, con el propósito de prevenir incidentes ante las condiciones adversas.

Asimismo, se reforzaron las brigadas de soporte técnico para garantizar la operatividad de la red de radiocomunicaciones estratégicas que enlaza a las instituciones de respuesta, facilitando una comunicación continua y segura ante cualquier eventualidad.

El Sistema 911 reiteró que su prioridad es la seguridad y el bienestar de la población, por lo que exhorta a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades competentes y mantenerse atentos a los boletines oficiales emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el COE.

Plan en cárceles

Mientras la DGSPC informó que también activó su plan de emergencia para brindar una respuesta más oportuna en favor de las personas privadas de libertad, en caso de que las lluvias llegaran a provocar inundaciones en recintos penitenciarios.

Los protocolos de la DGSPC buscan proteger la vida de los reclusos y de los servidores de la institución.

También salvaguardar las infraestructuras del sistema penitenciario en todo el país. Con ese propósito, el titular de la DGSPC, Roberto Santana, indicó que se mantiene una coordinación permanente con las diversas áreas administrativas y de seguridad.

“Todos sabemos que, desde hace décadas, los servidores del sistema penitenciario deben reforzar sus niveles de atención a recintos como el de La Victoria, Najayo 17 y Rafey en momentos de fenómenos atmosféricos que provoquen fuertes precipitaciones sobre el territorio nacional”, dijo Santana.

En su último boletín, el Indomet llama a la población a estar pendiente a las recomendaciones de los organismos estatales en torno a las lluvias, y a las posibles inundaciones, asociadas a la tormenta tropical Melissa, ubicada a varios cientos de kilómetros al sur de República Dominicana.