Pasaporte dominicano cae al puesto 71 en índice global
El pasaporte de República Dominicana retrocedió cuatro posiciones en el Índice de Pasaportes Henley 2025, al pasar del puesto 67 al 71 en los últimos tres meses. Esto ocurre a pesar de que los dominicanos ahora pueden ingresar sin visa a 72 destinos, dos más que en julio.
En ese momento, el gobierno informó que el documento había escalado nueve puestos, con acceso a 70 países, según datos divulgados por el entonces vocero de la Presidencia, Homero Figueroa.
República Dominicana comparte la posición 71 con Malawi, una nación del sureste africano catalogada entre las menos desarrolladas y más densamente pobladas del continente.
Entre los países que más recientemente han flexibilizado el ingreso a dominicanos figuran Argentina —para quienes tienen visa estadounidense—, Jamaica y Bolivia.
En total, 12 países de América, 22 de África, 30 de Asia y siete de Oceanía permiten la entrada sin visado.
El ranking es liderado por tres pasaportes asiáticos: Singapur (193 destinos), Corea del Sur (190) y Japón (189). Estados Unidos quedó fuera, por primera vez, del top 10 de los pasaportes más poderosos del mundo.
El pasaporte estadounidense descendió del puesto siete al 12, con acceso a 180 países sin visa.
El Índice de Pasaportes Henley, con datos de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA), evalúa 199 pasaportes y 227 destinos. Es actualizado mensualmente y se considera una referencia global sobre movilidad internacional.
Los países que no piden visados a dominicanos
Los países a los que todo dominicano puede viajar sin un visado en el continente americano son: Brasil, El Salvador, Colombia, Granada, Montserrat, Honduras, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú.
En el continente africano: Angola, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Comoras, Egipto, Gambia, Guinea-Bisáu, Kenia, Madagascar, Malaui, Marruecos, Mauricio, Mozambique, Ruanda, Senegal, Seychelles, Somalia, Tanzania, Yibuti, Zambia y Zimbabue.
En Asia: Armenia, Bangladés, Camboya, Catar, Corea del Sur, Filipinas, Georgia, Irán, Israel, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Malasia, Maldivas, Nepal, Palestina, Rusia, Singapur, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Turquía, Uzbekistán, Hong Kong, Macao y Taiwán.
En Oceanía están Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Palaos, Samoa y Tuvalu.