Abinader minimiza controversia por exclusiones y ausencias de Cumbre de las Américas

El presidente Luis Abinader minimizó la polémica por la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y la ausencia de los mandatarios de México y Colombia de la Cumbre de las Américas que se celebrará la primera semana de diciembre en Punta Cana.

Durante una entrevista radial el viernes, afirmó que este tipo de situaciones “siempre ha pasado” y atribuyó las tensiones a factores políticos e ideológicos.

“Desgraciadamente la política divide y las ideologías. Nosotros esperamos que el fundamento de la cumbre sea un éxito”, dijo.

Agregó que su deseo es que asistan “todos los países”, y aseguró que una “gran mayoría” confirmará su presencia.

El mandatario señaló que “siempre ha habido países que se han excluido por diversas razones”, pero no detalló los motivos específicos para marginar a los tres gobiernos.

Abinader habló del tema durante una breve entrevista en el programa de radio “Un lugar X”.

En septiembre, República Dominicana, como país anfitrión, anunció la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba, alegando un criterio “estrictamente multilateral” en medio de una “polarización política”.

La postura replica la adoptada en la edición de 2022 en Los Ángeles, donde fueron calificados como regímenes dictatoriales.

La decisión también ha provocado el desistimiento de al menos dos presidentes: Claudia Sheinbaum, de México, y Gustavo Petro, de Colombia, quienes no participarían en el encuentro.

Ambos mandatarios dijeron públicamente que no participarían en la cumbre tras conocerse la decisión de dejar fuera a esos tres países.

“No compartimos que se excluya a ningún país. Nunca lo hemos hecho”, dijo Sheinbaum el lunes en su habitual rueda de prensa en el Palacio Nacional.

Más tarde, Abinader respondió: “Yo voy a contestar con las mismas palabras que la presidenta Claudia (dijo) cuando le preguntaron qué opinaba ella sobre el Premio Nobel de la Paz y dijo: ‘No comentarios’”.

“Lo que sí quiero destacar es que en la Cumbre de las Américas República Dominicana está comprometida con las tres D: diálogo, democracia y derechos humanos. De eso se trata”, explicó.

El miércoles, Petro escribió en su cuenta de X: “No asistiré a la cumbre de las Américas en República Dominicana. El diálogo no comienza con exclusiones”.