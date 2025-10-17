Junta directiva de la Cámara Franco-Dominicana se reúne con el presidente Luis Abinader

Una delegación de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana (Ccifd), encabezada por su presidenta Eury Vásquez, fue recibida en el Palacio Nacional por el presidente de la República, Luis Abinader.

Durante el encuentro, la Ccifd presentó los ejes de cooperación económica y sostenible que fortalecen la alianza franco-dominicana, e invitó al presidente Abinader a participar en la Semana de Francia 2025, que se celebrará los días 12 y 13 de noviembre en el hotel JW Marriott – Blue Mall, bajo el lema “Ciudades Sostenibles y Economía Azul”.

El mandatario confirmó su participación en la inauguración del foro de negocios, destacando la contribución de las empresas francesas al desarrollo nacional en sectores como energía, transporte, infraestructura y sostenibilidad.

La República Dominicana es el principal socio económico de Francia en el Caribe, con un intercambio comercial anual superior a 300 millones de euros y más de 6,000 millones de dólares en inversión y reinversión de empresas francesas, que generan más de 6,000 empleos directos.

Asimismo, se propuso la creación de mesas de trabajo público-privadas entre el Gobierno dominicano y la CCIFD, orientadas a impulsar proyectos conjuntos en movilidad urbana, energías limpias y economía circular.

El jefe del Estado instruyó dar seguimiento a esta iniciativa a través de la Dirección Ejecutiva de META RD 2036, como parte de la estrategia nacional de desarrollo sostenible.

Por su parte, la Ccifd con casi 40 años de trayectoria, es una organización binacional que agrupa a más de 200 empresas francesas y dominicanas, y actúa como puente empresarial, promoviendo la inversión, la innovación y la cooperación sostenible entre ambos países.

La reunión concluyó reafirmando el compromiso del Gobierno y del sector empresarial francés con un futuro innovador, sostenible y generador de empleos de calidad en la República Dominicana.