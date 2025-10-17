Abinader declara 18 de octubre día de duelo oficial por fallecimiento de Vicente Sánchez Baret

El presidente Luis Abinader declaró día de duelo oficial el 18 de octubre por el fallecimiento del político dominicano Vicente Sánchez Baret.

Abinader oficializó el duelo mediante el decreto 608-25.

De acuerdo con el artículo 2 del decreto, el mandatario instruye al Ministerio de Defensa a rendir los honores militares correspondientes a quien en vida se destacó por su servicio al país.

El artículo 3 también dispone que la Bandera Nacional ondee a media asta durante la fecha señalada, en los recintos militares y edificios públicos en todo el territorio nacional.

El decreto además ordena su envío a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior y Policía, para su conocimiento y ejecución.

Sánchez Baret, destacado dirigente político y servidor público, de los partidos Revolucionario Dominicano y Revolucionario Moderno, falleció el jueves, según informó su familia en un comunicado.

Sánchez Baret dedicó gran parte de su vida al servicio público.

De acuerdo con el comunicado, se distinguió “por su honestidad, su lealtad a los valores democráticos y su firme vocación de trabajo en favor del desarrollo nacional”.

Por más de 50 años se destacó por su compromiso político y social con su país y su patria chica, la provincia Sánchez Ramírez, en palabras del propio Sánchez Baret, destacó que "se puede ser honesto, político y moderno, y la sociedad debe entender la importancia de esto".