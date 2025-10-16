Gobierno niega la eliminación del combustible subsidiado al sector transporte

El ministro Deligne Ascención, coordinador del Gabinete de Transporte, negó este miércoles de manera categórica la eliminación del combustible subsidiado que se asigna a las federaciones de transporte.

Ascención dijo que, en ningún momento, ni el Gobierno ni ninguna de las instancias responsables, han contemplado ni tratado la eliminación de esa compensación, la cual permite que los usuarios del transporte público puedan pagar una tarifa accesible.

A través del denominado Bono Gas o asignaciones directas de combustibles, las organizaciones del transporte público de pasajeros reciben estos subsidios por parte del Gobierno, lo que contribuye a que los precios del pasaje se mantengan sin alteraciones.

Desde el Gabinete del Transporte se hace un llamado a los directivos de las federaciones de choferes a no dejarse llevar por informaciones que en nada obedecen a la verdad, y con las que solo se procura alterar el clima de paz y de seguridad que vive la República Dominicana.

“De manera categórica, desmentimos esa información de la que, de manera aviesa, se han hecho eco, y que ha llevado preocupación a algunos transportistas”, apuntó el coordinador del Gabinete del Transporte, el Ing. Deligne Ascención.