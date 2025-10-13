Faride sobre denuncia de agresión sexual a excadete: Institución no protege actos de abuso contra las mujeres

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este lunes que las instituciones "no protege ni protegerá" a quienes comentan actos de acoso, abuso o violencia contra las mujeres, sin importar el rango del perpetrador.

Estas declaraciones de la funcionaria, publicadas en su cuenta de la red social X, se produjeron tras la denuncia de supuesta agresión sexual cometida por un oficial de la Policía Nacional, en contra de una excadete de la Escuela para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida Gonzalez.

"La institución reafirma su compromiso con la transparencia y el respeto al debido proceso, y deja claro que no protege ni protegerá jamás actos de acoso, abuso o violencia contra las mujeres, bajo ninguna circunstancia y venga de quien venga", leía parte de la publicación de Raful.

Igualmente Faride afirmó que el oficial acusado fue suspendido de manera preventiva y, además, se dispuso la apertura de una investigación formal.

LO QUE DIJO LA POLICÍA SOBRE EL CASO

En un comunicado, la Policía Nacional aseverí que el caso fue remitido al Ministerio Público, en la jurisdicción de San Cristóbal, para las investigaciones de lugar.

Asimismo, dijo que la denuncia fue conocida el pasado 27 de mayo, a través de la Dirección Central de Asuntos Internos.

"La Policía Nacional enfatiza que no tolera conductas contrarias a los valores éticos, disciplinarios y humanos que rigen el accionar de sus miembros, y que continuará brindando todo el apoyo necesario para el esclarecimiento total de los hechos", leía parte del referido documento.

DENUNCIA DE MADRE DE LA EXCADETE

La madre de la excadete se presentó en el programa de televisión "El Show del Mediodía", dónde afirmó que su hija fue drogada y violada por un oficial identificado como el mayor José Manuel Luciano Soriano.

De acuerdo con la señora, este hombre también se desempeña como el subdirector de la mencionada academia policial.