Abinader celebra acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza y felicita mediación internacional

El presidente Luis Abinader celebró este jueves el acuerdo que pone fin a la guerra en la Franja de Gaza, hecho que calificó como “un paso crucial hacia la convivencia en el Medio Oriente”.

Abinader felicitó el liderazgo de su par estadounidense, Donald Trump, y reconoció los esfuerzos de los Gobiernos de Qatar y Egipto en el cierre de este cuerdo.

Según el mandatario, tal mediación “abre una esperanza para millones de personas afectadas por el conflicto”.

Abinader reaccionó al acuerdo del alto el fuego en Gaza a través de su cuenta de X.

El negociador jefe de Hamás, Khalil al Hayya, afirmó más temprano en televisión que el movimiento islamista palestino recibió garantías de Estados Unidos y otros mediadores de que la guerra con Israel llegó a su final.

“Recibimos garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final”, dijo Khalil al Hayya en una entrevista con el canal Al Jazeera, según reportó la agencia AFP.

Las negociaciones sobre la primera fase del plan de paz para Gaza incluye, principalmente, un alto el fuego y la liberación de rehenes.

El presidente Trump anunció más tarde que prevé viajar el domingo a Medio Oriente. Tras dar por terminada la guerra, Trump dijo que los rehenes israelíes retenidos por Hamas serán liberados el lunes o el martes.

Las garantías de un alto el fuego en Gaza se producen 10 días después de que Trump anunciara un plan de paz para Medio Oriente junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca.

Algunos puntos del acuerdo son la liberación en menos de 72 horas de los rehenes que aún están en poder de Hamás; el desarme y desmovilización del grupo militante palestino; la eliminación de túneles e infraestructura de combate en Gaza.

El cese de la operación militar de Israel en el territorio palestino; la liberación de cientos de palestinos detenidos por Israel, y la entrada inmediata de ayuda humanitaria a Gaza.

El martes pasado se conmemoró el segundo aniversario del ataque dirigido por Hamás el 7 de septiembre de 2023. Los ataques de Hamás provocaron 1,200 muertos y la toma de 250 rehenes, según Naciones Unidas.

Mientras que la respuesta israelí se ha cobrado ya 67,000 vidas, provocado 170,000 heridos, originado una hambruna y forzado el desplazamiento de casi dos millones de personas, precisó la organización internacional.