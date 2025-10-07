Gobierno crea aplicación que permitirá rescatar mascotas en estado de peligro o extraviadas

El Poder Ejecutivo edificó una nueva plataforma digital que permitirá interconectar a los ciudadanos portadores de mascotas en el país con los organismos de atención a emergencia y seguridad. Así lo informó la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) durante la celebración del Animal Fest República, realizado el pasado fin de semana, resaltando que con esta iniciativa “todas las instituciones vinculadas a la aplicación de la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable estarán unificadas”.

El director de la entidad gubernamental, Edgar Batista, informó que el proyecto, nombrado Alerta, Localización, Fuerza y Acción (ALFA); tiene el objetivo de coordinar la logística para una respuesta rápida a casos en los cuales se registren situaciones de maltratos, abandonos o emergencias animales.

“Muchas veces vemos personas que maltratan a los animales y lo hacen de chiste. (0:06) Y eso es un acto irresponsable que también pueden denunciar. ALFA, nuestra app móvil, va a apoyar a este tipo de denuncias y va a poder generar esas alertas”, indicó.

Además, aseguró que esto facilitará el desarrollo de reportes en los cuales los usuarios puedan reportar en tiempo real animales en estado de peligro o extraviados, por medio de fotos y videos geolocalizados, así como la comunicación directa con las autoridades.

“ALFA es una señal de ayuda, de respuesta, a esos inofensivos animales que andan en las calles. Pero no solamente cuando existe maltrato, sino también cuando existe la pérdida de una de nuestras mascotas, que para nosotros es parte de nuestra familia.

Precisó que la aplicación estará reconectada con el Sistema de Atención a Emergencias 911, Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, Fiscalía, Defensa Civil, así como veterinarias y refugios destinados para estos seres vivos.

“Igual con los rescatistas también. Por eso son importantes las denuncias. Usted podrá ver los reportes, dar seguimiento a los reportes, ver las fotos de sus mascotas y el seguimiento de cada uno de los casos”, resaltó.

Batista destacó que esta plataforma surge a raíz de una propuesta de la periodista y activista social Lorenny Solano, presidenta de la Fundación LASO, con el objetivo de modernizar la gestión de casos de protección animal y conectar de manera inmediata a los ciudadanos con las autoridades competentes.

“ALFA representa un gran paso de transformación digital aplicada al bienestar animal. A través de esta herramienta, los ciudadanos podrán alertar en tiempo real sobre animales en peligro, y las instituciones podrán actuar con mayor rapidez, transparencia y eficiencia”, señaló el director de la OGTIC.

“Una aplicación para salvar vidas”

Para la Ogtic, esta sería más que una herramienta tecnológica, ya que posibilitaría reducir la cantidad de animales de compañía muertos por la falta de una atención oportuna.

Precisamente, el Listín Diario participó en la actividad desarrollada en el Distrito Nacional que reunió a diversos sectores, los cuales se han dedicado a promover el respeto a los caninos y felinos. El director de este medio, Miguel Franjul, dedicó su ponencia para recordar cómo surgió el “Pacto por los Animales”, un acuerdo asumido en mayo de 2024 por integrantes de los poderes del Estado y el empresariado para sellar su compromiso con la protección de los animales en el territorio nacional.

Además, Franjul aprovechó su intervención para manifestar la necesidad de implementar una reforma legal con un sistema unificado de denuncias, junto al cumplimiento de metas provinciales para la esterilización de los animales sin hogar. Asimismo, estrategias para la educación de la sociedad, a través de un fondo público-privado que garantice la sostenibilidad al ejecutar estas recomendaciones.

"Bienestar animal es salud pública, es convivencia, es turismo responsable", expresó el representante del decano de la prensa dominicana.