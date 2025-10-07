Exmininistro Darío Castillo asume titularidad del IAD mientras culmina proceso de fusión con Agricultura

El presidente Luis Abinader designó al exministro Darío Castillo Lugo como el nuevo director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD) en sustitución del agrónomo Francisco Guillermo García.

La designación de Castillo Lugo está contendida en el decreto núm. 574-25 el cual indica que el nombramiento se realiza en favor de avanzar con el proceso de la fusión operativa entre el IAD y el Ministerio de Agricultura.

“La fusión del IAD con el Ministerio de Agricultura no es un hecho aislado, sino parte de una reforma integral que el Gobierno ha puesto en marcha con otras instituciones, orientada a mejorar la eficiencia del Estado y garantizar mayor impacto en las políticas públicas”, expresó el ministro de Agricultura, Limber Cruz, durante el acto de juramentación.

La disposición gubernamental señala que Castillo Lugo asumirá la posición de “manera interina y honorífica” y a la vez seguirá fungiendo como Comisionado de las Reformas del Estado, posición que ocupa desde junio del año pasado.

Desde septiembre de 2024, el mismo ha participado activamente en la reestructuración y fusión del IAD con el Ministerio de Agricultura, y desde julio de 2025 hasta su reciente designación, se desempeñó como miembro del Directorio del IAD.

Al asumir sus funciones, el exministro de Administración Pública reafirmó su compromiso de continuar los trabajos de regularización de tierras en favor de los parceleros, eliminar duplicidades administrativas entre ambas instituciones, fortalecer la articulación interinstitucional y contribuir al relanzamiento de la gestión inmobiliaria del IAD con criterios de eficiencia y transparencia.

Castillo Lugo es egresado de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Gerencia Pública de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, y formación especializada en las ramas de administración de personal y técnicas de administración moderna en Psicología Industrial Dominicana.

Posee una vasta experiencia como servidor público, ocupando el cargo de Director de Recursos Humanos Académicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Director de la Escuela Capacitación del Personal Docente y Administrativo de la UASD, así como diferentes puestos profesionales y directivos en la antigua Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y en la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), donde se desempeñó como Director Nacional en el período 2000-2004.

Desde agosto del 2020 hasta junio del 2024, Castillo Lugo ocupó el puesto de titular del Ministerio de Administración Pública (MAP).

Por igual, ha acumulado una amplia experiencia docente como profesor en la materia de administración de personal, y en el programa de formación de gerencia política, en las principales universidades UNAPEC, UNPHU y UASD.