Gobierno convocará licitación para construcción de Autopista del Ámbar en próximas semanas

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que en las próximas semanas el Gobierno convocará a la licitación para la construcción de la Autopista del Ámbar que conectará a las provincias Santiago-Puerto Plata.

El funcionario hizo el anuncio al encabezar varios actos en la provincia donde indicó que han sido identificados los recursos para hacer realidad la importante obra.

Sus actividades incluyeron la entrega de la Estación de Bomberos, Juan Arismendy Medina, en Sosúa donde entregó además una ambulancia, y un moderno camión para uso de los bomberos.

Subrayó la importancia de la colaboración entre el Gobierno central y los ayuntamientos, a la vez que recordó que "somos un solo gobierno y la cercanía con las comunidades permite dar respuestas más efectivas a las necesidades de la gente".

El ministro Paliza dió el primer picazo para la construcción del Multiuso de la Liga Deportiva Miramar, ubicada en el Ensanche del mismo nombre, la obra tiene un presupuesto de 39.0 millones.

Este techado será construida en un área de mil 200 metros cuadrados. Estará dotada de graderías, verja perimetral, baños, tabloncillos en madera, pizarra digital y un moderno sistema eléctricos completos.

La Autopista del Ámbar ha estado en los planes del Gobierno desde el inicio de la primera gestión del presidente Luis Abinader.

La obra ha sido anunciada en sucesivos discursos de rendición de cuentas del mandatario.

Posteriormente la obra fue incluida dentro de las iniciativas de las Alianzas Público-Privadas pero la licitación quedó desierta en esa ocasión.